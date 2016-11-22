İşte ipekli Kur'an-ı Kerim

Azerbaycanlı ressam ve süsleme sanatçısı Tünzale Memmedzade (33), şeffaf ipek sayfalı Kur'an-ı Kerim hazırladı.

Memmedzade, ipek üzerine yazılan ayetlerle hazırlanan Kur'an-ı Kerim için 50 metre siyah şeffaf ipek kumaş, bin 500 mililitre altın ve gümüş boya kullanıldı.

Tünzale Memmedzade, 29 x 33 santimetre ebatındaki Kur'an-ı Kerim için Diyanet İşleri Başkanlığı baskısı olan kutsal kitabın nüshalarından faydalandı.

Memmedzade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "şaheserim" dediği ve üç yılda tamamladığı ipek Kur'an-ı Kerim'i, yıllardır uğraştığı sanatında yenilik yapma isteği üzerine hazırladığını söyledi.

Marmara Üniversitesinde sanat tarihi dalında doktora yaptığını ifada eden Memmedzade, "Araştırınca daha önce ipekten Kur'an-ı Kerim yapılmadığını öğrendim. Bugüne kadar çeşitli ürünler üzerine Kur'an-ı Kerim yazıldı. Ben de sayfalarının tamamı ipekten oluşan ilk Kur'an-ı Kerim'i hazırladım. Bir sakınca da görmedim. Çünkü ipek Kur'an'da adı geçen bir kumaş." dedi.

Arap harflerini bildiği için eseri hazırlarken zorlanmadığını belirten Memmedzade, "Bu işi bitirmeye çok hevesliydim. Bu benim şaheserim. Böyle bir eseri tamamladığım için Allah'a şükürler olsun. Dünyadaki ilk ipek Kur'an'ı hazırladığım için çok mutluyum." diye konuştu.