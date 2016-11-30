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Heyecandan beyin kanaması geçirdi

Daha önce AA muhabirine hayat mücadelesini anlatan ve çıkardığı "Tek Başına" isimli kitabının tanıtımı için Yılmaz Morgül'ün sunduğu televizyon programına katılan Nazmiye Kocakulak, programda heyecanlanınca beyin kanaması geçirdi.

30 Kasım 2016 Çarşamba 14:52
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Heyecandan beyin kanaması geçirdi
Okuma yazmayı 62 yaşında öğrendikten sonra acı dolu hayat hikayesini kaleme alan Nazmiye Kocakulak, kitabının tanıtımı için katıldığı televizyon programında heyecanlanınca beyin kanaması geçirdi.

Daha önce AA muhabirine hayat mücadelesini anlatan ve çıkardığı "Tek Başına" isimli kitaptan elde edeceği gelirle küçük bir ev alıp kiradan kurtularak, engelli iki çocuğuna bakmayı hayal eden Kocakulak'ı talihsizlikler bırakmıyor. 

Kitabının tanıtımı için Yılmaz Morgül'ün sunduğu televizyon programına katılan Kocakulak, programa konuk olarak gelen İbrahim Erkal'ın, Yılmaz Morgül'le beraber konser düzenleyeceklerini ve konserden elde edilen geliri kendisine bırakacağını söylemesi üzerine heyecanlandı.

Sevinç ve heyecana dayanamayan Kocakulak, yayın sırasında bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Katıldığı yayından Okmeydansı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kocakulak'ın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Beyin kanaması geçiren Kocakulak'ın sol tarafının felç geçirdiği tespit edildi.. Yoğun bakımdan çıkarılan Kocakulak, ikinci bir beyin kanaması geçirme ihtimaline karşı hastanede tedavi altında tutuluyor.

Kocakulak'ın “Tek Başına” isimli kitabının tanıtımı için düzenlenecek program da rahatsızlık geçirmesinden dolayı iptal edildi.
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