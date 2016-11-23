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Hangisi Hayvan?

Tekirdağ'da kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, otomobilin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürüklemesine hayvanseverler tepki göstererek suç duyurusunda bulundu.

23 Kasım 2016 Çarşamba 14:53
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Hangisi Hayvan?
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücünün otomobilin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükleyerek götürmesine hayvanseverler tepki gösterdi. Köpeğin sürüklenirken çekilen fotoğrafı üzerine Doğa ve Hayvanseverler Derneği, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çorlu İlçesi'nin Hıdırağa Mahallesi'nde hareket halindeki 39 EH 155 plakalı otomobilin arkasına bir köpeğin iple bağlı sürüklenerek götürüldüğü gören bir kişi bunun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Polisi arayıp bilgi veren aynı kişi Çorlu Belediye Başkanlığı'na fotoğrafı e-mail ile gönderip, sürücüsünün bulunup gerekli işlemin yapılmasını istedi. 

Otomobil arkasına bağlanarak köpeğin sürüklenmesi fotoğraflarını gören Doğa ve Hayvanlarseverler Derneği üyeleri de, internet siteleri aracılığıyla otomobilin plakasını verip, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernekten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Çorlu'da 39 EH 155 plakalı araç, Kore Mahallesi çıkışında meydana gelen olayda şahıs emniyet güçlerine bildirilmiştir. Ancak araç durdurulamadığı için köpeğin durumu belli değil. Açık ihbar niteliğinde olan bu görüntüleri sıkça paylaşarak bu masum cana bu işkenceyi yapan kişi veya kişilerin plakadan tespit edilmesini, adalet önünde suçlarının cezalarını çekmelerini sağlayalım." Polis ekipleri, suç duyurusu üzerine otomobile bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Güncelleme: 23.11.2016 15:17
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