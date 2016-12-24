Güzel spikerin iş kazası : İç çamaşırı böyle göründü

İtalyan'ın TG 5 televizyonu spikeri Costanza Calabrese canlı yayında verdiği frikikle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. TG 5 televizyonunun haberlerini okuyan Costanza Calabrese, oturduğu masanın cam olduğunu unutunca verdiği frikikle iç çamaşırını sergiledi.

İtalyan'ın TG 5 televizyonu spikerinin yayın sırasında dikkatsizliği, frikik vermesine sebep olsu. Güzel spiker Costanza Calabrese cam masada oturduğunu unutunca kameralara böyle yansıdı...Costanza Calabrese, oturduğu masanın cam olduğunu unutunca verdiği frikikle iç çamaşırını sergiledi.



Güzel spiker Costanza Calabrese'nin verdiği bu frirkik sosyal medya aracılığıyla tüm düyayaya yayıldı ve sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi...

