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Genç kadın bu kıyafeti giyince tutuklandı!

Suudi Arabistan vatandaşı bir kadın ülkede yasak olmasına rağmen başörtüsüz ve normal kıyafetle gezince ahlak polisi tarafından tutukladı. Ülkede kadınların gözleri dışında her taraftarlarının kapanması bir kanun...

13 Aralık 2016 Salı 17:20
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Genç kadın bu kıyafeti giyince tutuklandı!
Melek al-Shehri, isimli kadın, kendisine ait olan Twitter hesabından normal bir elbise ile Suudi Arabistan sokaklarında gezerken bir fotoğrafını paylaştı. Kara şarşaf giymeden sokağa çıkan ve bu anı fotoğralatan kadın, ahlak polisi tarafından gözaltına alıdı.Kadın, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

20'li yaşlarında olan genç kadın aynı zamanda ''akrabası olmayan erkeklerle rahat bir üslupla konuşmak'' ile de suçlanıyor.

KADIN OLMAK BU ÜLKEDE ZOR!

Suudi Arabistan'da kara çarşaf giyinmeden sokağa çıkmak bir kadın için yasak. Ayrıca ülkede bir kadının, otomobil kullanması, yanlarında akrabaları olmayan erkeklerle dolaşmaları yasak olarak kabul ediliyor...
Son Güncelleme: 13.12.2016 17:57
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