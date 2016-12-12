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Engelsiz Park için resim sergisi!

Ankara Emek Rotary Kulübü tarafından düzenlenen ve tüm geliri Engelliler ile engelsizlerin bir arada oynayabileceği “Engelsiz Park” yapımında kullanılacak  karma sergi 15-17 Aralık tarihleri arasında  Tük Japon Vakfının Kültür Merkezinde yardımsever ve sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

12 Aralık 2016 Pazartesi 18:01
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Engelsiz Park için resim sergisi!
 “Engelsiz Park” çalışmaların devam ettiğini belirten Eme Rotary Kulübü Başkanı Suat Torun,  Nüfusun yoğun olduğu Türkiye’de engelli bireylerin gereksinimlerinin göz ardı edilmesinin toplumsal bir eksiklik olduğunu söyledi.
Torun, bu eksikliğin Ankara’da yapılacak olan “Engelsiz Park” projesi ile başlayarak tüm şehirlere yayılarak giderilmesini hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Ülkemizde engelli bireylerin tüm alanlardaki gereksinimlerini karşılayacak bir hizmet anlayışı oluşmasına katkı sağlamak Ankara Emek Rotary Kulübünün en önemli amaçlarından biridir. Hazırlanan projemizde engelli çocuk ve yetişkinleri, engeli olmayan diğer insanlarla ayrıştıracak değil birleştirecek bir yaklaşım benimseniyor. Örneğin sadece ve sadece engelli çocukların yararlanacağı bir oyun parkı kurmak hedefler arasında yer almıyor. Engelli çocukların, diğer çocuklarla birlikte, yan yana oynayabileceği parklar, hayal ediliyor.”

Torun:”Engelsiz Park projemize 3 Aralık Engelliler günü münasebetiyle start veriyoruz. 15-16-17 Aralık tarihlerinde ise Tük Japon Vakfının sponsorluğunda Resim Sanat evleri ve Cini atölyelerinden bağışlanan tablolarımızın ve çinilerin satışlarının yapılacağı bir sergi yapılacaktır. Bu satışlardan elde edilecek gelirin tamamı ise proje için harcanacaktır” dedi.

15 Aralık Perşembe günü açılacak olan sergi öncesinde 19:00-20:30 saatleri arasında kokteyl düzenlenecek.

Haber-Fotoğraf: Ferit BİNZET
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