Çocuğum neden yemek yemiyor?

BÜŞRA AKMAN/HABER24 YAŞAM



ACIKTIĞINDA MUTLAKA YİYECEKTİR

Çocuğunuzun iştahı yoksa endişelenmeyin. Her birey acıktığı zaman bir şeyler yemek isteyecektir. Çocuğunuz da bir birey. O da mutlaka acıkacak ve bir şeyler yemek isteyecektir. Bunu problem haline getirmeyin. Sabah kahvaltı yapmadı ise öğle yemeği yiyecektir öğle yemeği yemez ise akşam yemeği yiyecektir. Çocuğunuz acıktığı zamanı bilir. Bir bebek acıktığında nasıl ağlayıp meme istiyorsa çocuğunuz da acıktığında size bir sinyal gönderecektir. Sadece bekleyin. Teklif edin ama ısrar etmeyin. Israr etmeniz çocuğunuzun inat yapmasına yol açabilir.

SAKIN AMA SAKIN ONU KORKUTMAYIN

Bu çok ama çok önemli bir madde. Çocuğunuza " yemezsen arkandan ağlar" "yemek sana küstü" gibi korku aşılayan cümleler kurmayın. Masummuş gibi duran bu cümleler şimdiki ve ileriki yaşamında çocuğunuzun korkak olarak büyümesine yol açar.

TELEVİZYON KARŞISINDA YEMEK YEMESİN

Yeter ki yesin diyerek ayaküstü ya da televizyon karşısında yemek yemesin. Yemeği yemek masasında yesin. Bu ona yemek yeme düzenini aşılar.Yediği yemeğin farkında olur. Televizyon izlerken bu mümkün olmaz.

ÇOCUĞUNZ SİZDEN ETKİLENİR

Eğer yemek seçen bir ebeveyn iseniz çocuğunuz da yemek seçer. Sizin sevmediğinizi o da sevmez.Eğer düzenli beslenen bir ebeveyn değilseniz çocuğunuz da düzenli beslenmesi beklenemez.

ÇOCUĞUNUZLA BERABER YEMEK YEYİN

Çocuğunuzla beraber yediğiniz yemekten çocuğunuz keyif alacaktır. Yemek yemenin önemini kavrayacaktır. Onunla yemek yerken sohbet edin.Yemek yerken ortamın gergin olmamasına dikkat edin , yemek masasında tartışmayın.Çocuğunuzla yüksek sesle konuşmayın. Onu masada tutmak için uğraşın. Ama sakın yemek konusunda ısrarcı olmayın. Tabağına az yemek koyun. Bitirdiği zaman biraz daha ister misin diye sorun. Çocuğunuza yemeği siz yedirmeyin hatta yardım da etmeyin. Kendisi yesin, müdahale etmeyin.Yeme hızını çocuğunuz kendisi ayarlasın.Çocuğunuz yemeğini bitirmeden masadan kalkmayın, onu bekleyin.

DEĞİŞİK YEMEKLER YAPIN

Bir yemek de ısrarcı olmayın. Mesela her gün tavuk yapmayın ya da her gün aynı çorbadan yapmayın. Her gün değişik yemekler yapmaya özen gösterin. Fakat çocuklar karışık yemekleri tercih etmezler. Gördüklerinde tanıyabilecekleri besinleri yemeyi tercih ederler.Buna dikkat edin.

YEMEK TERCİH EDİYORSA

Çocuğunuza akşam yapacağınız yemek hakkında danışın. Bunu akşam ne yapmamı istersin şeklinde yapmayın. İki seçenek sunun. Mesela nohut yemeği mi yapmamı mı istersin yoksa bamya yemeği mi deyin. Bu şekilde yelpazeyi daraltmış olursunuz.