Çirkin olduğuna inanan bu kadın 3 kez ölmek istedi!

Dünya bu güzel kadının "çirkinim" deyip intihar girişimini konuşuyor... Amerika'da 20 yaşındaki Alanah Bagwell, güzel olmadığını düşünerek bunalıma girdi. Bugüne kadar 3 kez intihar girişiminde bulunan geç kadın, şimdilerde hastalığına farkındalık yaratmak için kameralar karşısına geçiyor...20 yaşındaki Alanah Bagwell ‘çok çirkin olduğuna’ inanarak 3 kere intihar girişiminde bulundu. Beden Dismofik Bozukuğu teşhisi konulan genç kadın, hastalığıyla ilgili farkındalık yaratmak için şimdi kamera karşısına geçiyor. Alanah, kendisi gibi rahatsızlığı olanlara yardımcı olabilmek için üniversitede psikoloji okuyor.Nolm.us sitesi’nin The Sun’dan aktardığı haber şöyle: Alanah Bagwell 20 yaşında genç bir kadın. 14 yaşından beri 'çok çirkin olduğuna' inanarak yaşıyor. Bu yüzden aylarca odasından çıkmadığı, üç kez kendini öldürmeye kalkıştığı olmuş. Psikolojinin "Beden Dismorfik Bozukluğu" olarak tanımladığı bu ruh hali kulağa "aşırı" geliyor olabilir. Fakat onun hikayesi “dış görünüşe takıntılı” hale gelmiş hayatlarımıza dair bir şeyler söylüyor. Body Dysmorphic Disorder (BDD), yani Beden Dismorfik Bozukluğu kişinin bedeninde var olduğunu düşündüğü hayali bir kusur ve çirkinliğe inanması, bu kusurla sürekli olarak uğraşması anlamına geliyor. Hastalık, ufacık bir “kusur”un aşırı derecede abartılması olarak da kendini gösteriyor. Bu rahatsızlıktan muzdarip kişiler, insanların onların görünüşlerine dair yaptığı olumlu yorumlara inanmıyor. Kendi yansımalarını gördükleri, ayna benzeri yüzeylerden kaçıyorlar. Hatta çoğu hasta yavaş yavaş kendini eve kapatıyor.Alanah Bagwell, Beden Dismorfik Bozukluğu’nu çok ağır şekilde yaşıyor ve gündelik hayatı şöyle geçiyor: 200’den fazla selfie çekip en güzelini bulmaya çalışıyor. Makyaj için günde ortalama 4 saatini harcıyor, ki bu da evden mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlayamıyor. Çünkü insanlara kendi “çirkin yüzünü” göstermesinin acımasız bir tavır olduğunu düşünüyor.Alanah, küçükken fotoğraf çektirmeyi seven, mutlu bir çocukmuş esasen. Ergenliğe doğru bir şeyler radikal şekilde değişmeye başlamış. İlk birkaç yıl bunun ergenlik sancıları olabileceği düşünülmüş. Alanah “14 yaşımdayken başladı. Uzun sarı saçlarım vardı ve boyum gerçekten uzundu, sokakta insanlar bana bakardı. Orta yaşlı adamlar en fenasıydı. Beni uzaklaştırmak ister gibi baktıklarını hissederdim ama annem gerçeğin bunun tam tersi olduğunu söyledi. Ona kesinlikle inanmadım” ifadelerini kullandı.Şimdi dönüp bakınca, hastalığın ayak sesleri olabilecek semptomları fark edemediğini söylüyor. Küçükken okula gittiğinde insanların ona bakıp bakmadığını sürekli olarak kontrol ettiğini, onun hakkında konuşup gülüştüklerini düşündüğünü anlatıyor. Bu yüzden kendisine pek çok defa zarar veren Alanah Bagwell, üç kez yüksek dozda ağrı kesici alarak intihara teşebbüs etmiş. Aylar boyunca odasından hiç çıkmamış. Alanah’nın rahatsızlığını kötüye götüren şeylerden biri de sosyal medya olmuş. Bir noktada, kendini sürekli olarak sosyal medyada gördüğü yaşıtlarıyla kıyaslamaya başlamış.Bilişsel Davranış Terapisi konusunda uzman Rob Willson ise imajlara takıntılı hale gelişimizin davranışlarımıza olan etkisine, her birimizin kendi çapımızda bir “şöhret” gibi yaşadığımıza dikkat çekmekle birlikte, tüm sorumluluğu sosyal medyaya yüklememek gerektiğini söylüyor. Beden Dismorfik Bozukluğu’nun genetik ve sosyal pek çok sebebi olabileceği gibi, çocukluk deneyimlerinin de hastalığın gelişiminde etkisi olabiliyor. Ergenliğinin ilk yıllarından beri fotoğrafının çekilmesine izin vermeyen Alanah, BBC Four‘un “No Body’s Perfect” programı kapsamında Beden Dismorfik Bozukluğu’yla ilgili farkındalık yaratmak üzere kamera karşısına geçmeyi kabul etti. Bu gelişmede Alanah’ın yıllar boyu süren terapi sürecinin muhakkak ki etkisi var. Alanah, hastalığa dair farkındalığın çok düşük olduğunu, bu yüzden de hastalığın tanısının güçleştiğini söylüyor. Ona göre rahatsızlıktan muzdarip insanların, yaşadıkları üzerine çok fazla konuşmamayı tercih etmesinin de bunda payı var.Alanah’nın verdiği psikolojik mücadele ise onu her geçen gün daha iyiye götürüyor. Şimdi üniversitede ve psikoloji okuyor. Beden Dismorfik Bozukluğu üzerine çalışmak ve bu rahatsızlıktan muzdarip diğer insanlara yardım eden bir terapist olmak istiyor.