Burçlar ve astroloji bugün ne diyor? 16 Aralık Cuma burç yorumları

ŞARA EYLEM CALP /HABER24 ASTROLOJİ



Ay-Uranüs olumsuz açısı,geleneksel ve sıradan olmayan her duyguyu sahipleneceğimizi göstermektedir.Duygusal olarak bugün çevremizden yada başkalarından kaynaklanan konuların üzerimizdeki etkisinin güçlü olacağını gösteriyor.Bugün hiçbir şeye bağlanmak istemeyeceğiz.Akşam saatlerine doğru enerji akışı olumlu yönde olacaktır.Sağlığımızla ilgili mide,ve lumbago bölgenize özen göstermenizde fayda var.



KOÇ:Sevgili Koç,Bireysel konfor alanınız ,yuvanızla ilgili gelişmelerin ön planda olacağı bir güne uyanmaktasınız.Ailenizin düzeni ve konforu adına yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz.Bir tarafınız ,bulunduğunuz yerleşim alanından uzaklaşmak istiyor,diğer tarafınız sorumluluklarınızı ortaya koyuyor.Bugün yeni bir eve taşınabilir,evinizde dekoratif değişimler yapabilirsiniz...



BOĞA:Sevgili Boğa,Yaşamsal konforunuzu kaybetmekten ve alışkanlıklarınızı değiştirmekten çok korkuyorsunuz.Fiziksel olarak kendinizi çok yormamaya çalışmalısınız.Sözlü ,yazılı her türlü iletişiminize özen göstermelisiniz.Duygusal patlamalardan uzak durun.Akşam saatlerine doğru beklediğiniz konular çözüme kavuşacaktır.



İKİZLER:Sevgili İkizler,Beklediğiniz parasal kaynakla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.Mali çözümler adına çevrenizin desteğini alacaksınız.Güçlü bir dolunay enerjisi burcunuzda meydana gelmişti.Kök çakranızı beslemeniz gerekmektedir.Sizin hassas olduğunuz konular gündemde olabilir.Enerjinizi güçlü tutun...



YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Güven duygunuzun güçlendiği,fiziksel ve zihinsel bütünlüğünüzün arttığı bir güne uyanmaktasınız.Yaşamınızdaki bazı konuları kabullenmek durumunda kalabilirsiniz.İç dünyanızla savaşmaktan vazgeçmelisiniz.Öğleden sonra ilerleyen saatlerde ,partnerinizle keyifli paylaşımlar içinde olacaksınız...



ASLAN:Sevgili Aslan,İç dünyanıza çekilip kendinizi sorguladığınız,yaşama dair beklentilerinizi tekrar gözden geçirdiğiniz bir güne merhaba demektesiniz.Sizi aşağıya çeken her durum ve duygudan uzaklaşmanız gerekmektedir.Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz.Siz bir Aslan burcusunuz,hemen silkelenin ve harekete geçin...



BAŞAK:Sevgili Başak,Bugün ruhunuzda ,bir üretkenlik ve yaratıcılık söz konusu olacaktır.Parlak fikirlerinizle çevrenizin dikkatini çekiyor olacaksınız.İş hayatınızdaki ,beklentilerinizdeki gecikmeler canınızı sıkıyor olabilir.Biraz sabırlı olmanızda fayda var.Yaşamsal sorumluluklarınız artıyor.Gerek kariyerinize,gerek yuvanıza gerekenden daha fazla odaklanmanız söz konusu olabilir.



TERAZİ:Sevgili Terazi,İş seyahetlerinizin yoğunlaşacağı,önemli projelerin gerçekleşeceği şanslı bir güne uyanmaktasınız.Eksik kalan her türlü işinizi tamamlamaya çalışacaksınız.Kafanızı kaşıyacak vaktiniz olmayabilir.Yabancılarla ilgili konular ve eğitimler gündemde olacak,iyi değerlendirin...



AKREP:Sevgili Akrep,Keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz.Farkındalığınızın arttığı,ruhsal öğretilere önem verdiğiniz ,manevi boyutunuzu güçlendirdiğiniz bir güne merhaba demektesiniz.Sezgileriniz çok güçleniyor.Farklı kültürler,ve kültürlerin manevi boyutu ilginizi çekiyor olacak.Kalıplaşmış düşünce yapınızı değiştirecek,ufkunuzu genişleteceksiniz.Uzaktan gelen akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz...



YAY:Sevgili Yay,Hayatın beklentilerinizi karşılayamayacağını düşünerek,kendinizi aşağıya çekiyorsunuz.Bir yere ait olmak,yerleşmek,kök salmak sizin için çok zor.Bağımsızlığınızı ilan etmek istiyorsunuz.Aile kurmak ,yada ailevi konularla ilgilenmek sizin için özgürlüğünüzü kısıtlayan durumlar gibi görünüyor.Bu sebeple hiçbir şeyin sorumluluğunu almak istemiyorsunuz.Parasal konular bugün gündemde olabilir.Kendinizi sıkışmış hissediyorsunuz.



OĞLAK:Sevgili Oğlak, Tüm kaygılarınızı ve endişelerinizi dile dökeceğiniz,çevrenizin ne düşündüğünü pek aldırmayacağınız,kendinizi güçlü hissettiğiniz bir güne uyanıyorsunuz.Çevrenizdeki kişilerin sizin için ehli yada güvenilir olması çok önemlidir.Bugün,taleplerinizi çok daha rahat ortaya koyacaksınız.Duygularınızı konrol etmekte zorlanabilirsiniz.Sırf alışkanlığınız olduğu için ilişki içinde bulunduğunuz kişiden kopmakta zorlanıyorsunuz.Yeni tanıştığınız biriyle adım atmak isteyebilirsiniz.Ama duygularınız karman çorman.Sevgili Oğlak ,kırıcı olmamak adına kendinizden ve isteklerinizden ödün veriyorsunuz.İlişki adına aldığınız kararları uygulayacağınız bir evredesiniz...



KOVA:Sevgili Kova,Bugün aşırı detaylara gömülebilirsiniz.Kendinizi gereksiz yoruyorsunuz.Yakınlarınıza destek vereceksiniz.Yanınızda çalışanlarınıza karşı merhamet duygunuz güçleniyor olacak.Sanki herkesin size ihtiyacı varmış gibi hissedebilirsiniz.Hijyen ve temizlik konusunda aşırı hassas olabilirsiniz.Evcil bir hayvan edinebilir,onun sağlığı ile ilgilenebilirsiniz.Sorumlu olduğunuz her konuyu tamamlamaya çalışacaksınız.Yorulmamaya dikkat edin...



BALIK:Sevgili Balık,Bugün popüler kimliğiniz çok ön planda olacaktır.Dikkatleri üzerinizde topladığınız,renkli bir evreye uyandınız.İçiniz içinize sığmıyor.Sosyal yönde başarılı,aşkta dramatik durumlar söz konusu olabilir.Sevmek ve sevilmek istiyorsunuz.Yeniliklere ve heyecan verici şeylere açıksınız.Romantik paylaşımlar adına ,renkli bir döneme girdiniz.Kalp çakranızı besleyin....

Son Güncelleme: 15.12.2016 17:29