Burç yorumları! Güneş Oğlak burcu seyrine başlıyor!

ŞARA EYLEM CALP /HABER24 ASTROLOJİ



KOÇ:Sevgili Koç,eşinizle olan paylaşımlarınız da biraz daha hassas ve duygusal olabilirsiniz.Kimsenin size baskı kurmasını istemiyorsunuz.Geçmişte yarım bıraktığınız bir iş ile ilgili tekrar aranabilirsiniz.



BOĞA:Sevgili Boğa,Sağlığınızla ilgili kontrollerin ön planda olacağı bir evreye uyanmaktasınız.İş arkadaşlarınızla olan iletişiminizde dikkatli olmalısınız.Yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir.Günlük rutin işlerinizi halledeceksiniz...



İKİZLER:Sevgili İkizler,Aşk hayatınızla ilgili çok renkli bir güne merhaba demektesiniz.Mevcut ilişkisi olan İkizler burçları,iletişimlerine özen göstersinler.Geçmişteki sevgililer gündeme gelebilir.Kafanız biraz karışık olabilir.



YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Yuvanızla ilgili konular ön planda olacaktır.Ailenizin size ihtiyacı olabilir.Sorumluluğunuz artabilir.Sizin için aile bağlarınız çok önemlidir.Onların güvenliği ve huzuru için elinizden gelen her şeyi yaparsınız...



ASLAN:Sevgili Aslan,İlişkilerde sizi zorlayan konulara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.Yakın akrabalarınız,komşularınız,ticari iş yaptığınız kişilerle ilgili yoğun bir iletişim trafiğiniz olacak.



BAŞAK:Sevgili Başak,Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmelerin ön planda olacağı bir güne uyanmaktasınız.Maddi gelirinizi arttıracağınız konuların üzerine gidebilirsiniz.Geçmişten kalan bir alacağınızı temin edebilirsiniz..



TERAZİ:Sevgili Terazi,Bugün kendinize vakit ayırabilir,fiziksel olarak imaj değişikliği yapabilirsiniz.Merkür retrosunda ,yapacağınız alışveriş çok daha uygun olacaktır...



AKREP:Sevgili Akrep,Bugün bağımlılıklarınız dan kurtulmanız için niyette bulunabilirsiniz.Sigara içiyorsanız,terapi alabilir ve bırakabilirsiniz.Ruhsal olarak manevi gücünüzün arttığı bir evredesiniz.Hisleriniz güçleniyor.



YAY:Sevgili Yay,Kendinizi büyük organizasyonların içinde bulabilirsiniz.Önemli davetlerde yer alabilirsiniz.Çevreniz tarafından taktir edilebilir,maddi olarak desteklenebilirsiniz...



OĞLAK:Sevgili Oğlak,Bugün Güneş burcunuzda hareket etmeye başladı.Kendinizi çok daha güçlü hissedeceksiniz.Burcunuzda geri giden Merkür,geçmiş konu ve projeleri önünüze çıkaracaktır.Yarım kalmış bir işinizi halledebilirsiniz...



KOVA:Sevgili Kova,Uzun bir seyahat programı yapmak isteyebilirsiniz.Basın Yayın ve eğitimle ilgili konularda ön planda olabilir.Kişisel gelişiminiz adına kısa programlı kurslara gidebilirsiniz..



BALIK:Sevgili Balık,Partneriniz veya iş ortağınızın maddi geliriyle ilgili konularda destek alabilirsiniz.Ödemeler ve harcamalar ön planda olabilir.Sanki hayattan elinizi eteğinizi çekmiş gibisiniz.Enerjinizi yükseltmeye çalışın.

Son Güncelleme: 20.12.2016 22:55