Burç yorumları! Güneş Oğlak burcu seyrine başlıyor!

ŞARA EYLEM CALP/HABER24 ASTROLOJİ
KOÇ:Sevgili Koç,eşinizle olan paylaşımlarınız da biraz daha hassas ve duygusal olabilirsiniz.Kimsenin size baskı kurmasını istemiyorsunuz.Geçmişte yarım bıraktığınız bir iş ile ilgili tekrar aranabilirsiniz.
BOĞA:Sevgili Boğa,Sağlığınızla ilgili kontrollerin ön planda olacağı bir evreye uyanmaktasınız.İş arkadaşlarınızla olan iletişiminizde dikkatli olmalısınız.Yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir.Günlük rutin işlerinizi halledeceksiniz...
İKİZLER:Sevgili İkizler,Aşk hayatınızla ilgili çok renkli bir güne merhaba demektesiniz.Mevcut ilişkisi olan İkizler burçları,iletişimlerine özen göstersinler.Geçmişteki sevgililer gündeme gelebilir.Kafanız biraz karışık olabilir.
YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Yuvanızla ilgili konular ön planda olacaktır.Ailenizin size ihtiyacı olabilir.Sorumluluğunuz artabilir.Sizin için aile bağlarınız çok önemlidir.Onların güvenliği ve huzuru için elinizden gelen her şeyi yaparsınız...
ASLAN:Sevgili Aslan,İlişkilerde sizi zorlayan konulara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.Yakın akrabalarınız,komşularınız,ticari iş yaptığınız kişilerle ilgili yoğun bir iletişim trafiğiniz olacak.
BAŞAK:Sevgili Başak,Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmelerin ön planda olacağı bir güne uyanmaktasınız.Maddi gelirinizi arttıracağınız konuların üzerine gidebilirsiniz.Geçmişten kalan bir alacağınızı temin edebilirsiniz..
TERAZİ:Sevgili Terazi,Bugün kendinize vakit ayırabilir,fiziksel olarak imaj değişikliği yapabilirsiniz.Merkür retrosunda ,yapacağınız alışveriş çok daha uygun olacaktır...
AKREP:Sevgili Akrep,Bugün bağımlılıklarınız dan kurtulmanız için niyette bulunabilirsiniz.Sigara içiyorsanız,terapi alabilir ve bırakabilirsiniz.Ruhsal olarak manevi gücünüzün arttığı bir evredesiniz.Hisleriniz güçleniyor.
YAY:Sevgili Yay,Kendinizi büyük organizasyonların içinde bulabilirsiniz.Önemli davetlerde yer alabilirsiniz.Çevreniz tarafından taktir edilebilir,maddi olarak desteklenebilirsiniz...
OĞLAK:Sevgili Oğlak,Bugün Güneş burcunuzda hareket etmeye başladı.Kendinizi çok daha güçlü hissedeceksiniz.Burcunuzda geri giden Merkür,geçmiş konu ve projeleri önünüze çıkaracaktır.Yarım kalmış bir işinizi halledebilirsiniz...
KOVA:Sevgili Kova,Uzun bir seyahat programı yapmak isteyebilirsiniz.Basın Yayın ve eğitimle ilgili konularda ön planda olabilir.Kişisel gelişiminiz adına kısa programlı kurslara gidebilirsiniz..
BALIK:Sevgili Balık,Partneriniz veya iş ortağınızın maddi geliriyle ilgili konularda destek alabilirsiniz.Ödemeler ve harcamalar ön planda olabilir.Sanki hayattan elinizi eteğinizi çekmiş gibisiniz.Enerjinizi yükseltmeye çalışın.
KOÇ:Sevgili Koç,eşinizle olan paylaşımlarınız da biraz daha hassas ve duygusal olabilirsiniz.Kimsenin size baskı kurmasını istemiyorsunuz.Geçmişte yarım bıraktığınız bir iş ile ilgili tekrar aranabilirsiniz.
BOĞA:Sevgili Boğa,Sağlığınızla ilgili kontrollerin ön planda olacağı bir evreye uyanmaktasınız.İş arkadaşlarınızla olan iletişiminizde dikkatli olmalısınız.Yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir.Günlük rutin işlerinizi halledeceksiniz...
İKİZLER:Sevgili İkizler,Aşk hayatınızla ilgili çok renkli bir güne merhaba demektesiniz.Mevcut ilişkisi olan İkizler burçları,iletişimlerine özen göstersinler.Geçmişteki sevgililer gündeme gelebilir.Kafanız biraz karışık olabilir.
YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Yuvanızla ilgili konular ön planda olacaktır.Ailenizin size ihtiyacı olabilir.Sorumluluğunuz artabilir.Sizin için aile bağlarınız çok önemlidir.Onların güvenliği ve huzuru için elinizden gelen her şeyi yaparsınız...
ASLAN:Sevgili Aslan,İlişkilerde sizi zorlayan konulara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.Yakın akrabalarınız,komşularınız,ticari iş yaptığınız kişilerle ilgili yoğun bir iletişim trafiğiniz olacak.
BAŞAK:Sevgili Başak,Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmelerin ön planda olacağı bir güne uyanmaktasınız.Maddi gelirinizi arttıracağınız konuların üzerine gidebilirsiniz.Geçmişten kalan bir alacağınızı temin edebilirsiniz..
TERAZİ:Sevgili Terazi,Bugün kendinize vakit ayırabilir,fiziksel olarak imaj değişikliği yapabilirsiniz.Merkür retrosunda ,yapacağınız alışveriş çok daha uygun olacaktır...
AKREP:Sevgili Akrep,Bugün bağımlılıklarınız dan kurtulmanız için niyette bulunabilirsiniz.Sigara içiyorsanız,terapi alabilir ve bırakabilirsiniz.Ruhsal olarak manevi gücünüzün arttığı bir evredesiniz.Hisleriniz güçleniyor.
YAY:Sevgili Yay,Kendinizi büyük organizasyonların içinde bulabilirsiniz.Önemli davetlerde yer alabilirsiniz.Çevreniz tarafından taktir edilebilir,maddi olarak desteklenebilirsiniz...
OĞLAK:Sevgili Oğlak,Bugün Güneş burcunuzda hareket etmeye başladı.Kendinizi çok daha güçlü hissedeceksiniz.Burcunuzda geri giden Merkür,geçmiş konu ve projeleri önünüze çıkaracaktır.Yarım kalmış bir işinizi halledebilirsiniz...
KOVA:Sevgili Kova,Uzun bir seyahat programı yapmak isteyebilirsiniz.Basın Yayın ve eğitimle ilgili konularda ön planda olabilir.Kişisel gelişiminiz adına kısa programlı kurslara gidebilirsiniz..
BALIK:Sevgili Balık,Partneriniz veya iş ortağınızın maddi geliriyle ilgili konularda destek alabilirsiniz.Ödemeler ve harcamalar ön planda olabilir.Sanki hayattan elinizi eteğinizi çekmiş gibisiniz.Enerjinizi yükseltmeye çalışın.
Son Güncelleme: 20.12.2016 22:55