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Burç yorumları! Güneş Oğlak burcu seyrine başlıyor!

Güneş Oğlak burcu seyrine başlıyor sevgili okuyucularım.Merkür de Oğlak burcunda geri hareketini sürdürüyor.Bu evre daha güvenilir,daha kararlı ve disiplinli olmak isteyeceğiz.Merkür geri hareketi,yaşamımıza dair yenilik yapmamız konusunda bizi etkiliyor olacak.Bugün Güneş -Ay arasındaki gergin açı,enerjimizi biraz düşürebilir.Fiziksel açıdan kendimizi yorgun hissedebiliriz.Enerjinizi yükseltmeniz için ,olumlu düşünmenizi önereceğim.Bu evre Dua edebilir,yoga ve meditasyon yapabilirsiniz...

20 Aralık 2016 Salı 22:12
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Burç yorumları! Güneş Oğlak burcu seyrine başlıyor!
ŞARA EYLEM CALP/HABER24 ASTROLOJİ

KOÇ:Sevgili Koç,eşinizle olan paylaşımlarınız da biraz daha hassas ve duygusal olabilirsiniz.Kimsenin size baskı kurmasını istemiyorsunuz.Geçmişte yarım bıraktığınız bir iş ile ilgili tekrar aranabilirsiniz.

BOĞA:Sevgili Boğa,Sağlığınızla ilgili kontrollerin ön planda olacağı bir evreye uyanmaktasınız.İş arkadaşlarınızla olan iletişiminizde dikkatli olmalısınız.Yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir.Günlük rutin işlerinizi halledeceksiniz...

İKİZLER:Sevgili İkizler,Aşk hayatınızla ilgili çok renkli bir güne merhaba demektesiniz.Mevcut ilişkisi olan İkizler burçları,iletişimlerine özen göstersinler.Geçmişteki sevgililer gündeme gelebilir.Kafanız biraz karışık olabilir.

YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Yuvanızla ilgili konular ön planda olacaktır.Ailenizin size ihtiyacı olabilir.Sorumluluğunuz artabilir.Sizin için aile bağlarınız çok önemlidir.Onların güvenliği ve huzuru için elinizden gelen her şeyi yaparsınız...

ASLAN:Sevgili Aslan,İlişkilerde sizi zorlayan konulara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.Yakın akrabalarınız,komşularınız,ticari iş yaptığınız kişilerle ilgili yoğun bir iletişim trafiğiniz olacak.

BAŞAK:Sevgili Başak,Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmelerin ön planda olacağı bir güne uyanmaktasınız.Maddi gelirinizi arttıracağınız konuların üzerine gidebilirsiniz.Geçmişten kalan bir alacağınızı temin edebilirsiniz..

TERAZİ:Sevgili Terazi,Bugün kendinize vakit ayırabilir,fiziksel olarak imaj değişikliği yapabilirsiniz.Merkür retrosunda ,yapacağınız alışveriş çok daha uygun olacaktır...

AKREP:Sevgili Akrep,Bugün bağımlılıklarınız dan kurtulmanız için niyette bulunabilirsiniz.Sigara içiyorsanız,terapi alabilir ve bırakabilirsiniz.Ruhsal olarak manevi gücünüzün arttığı bir evredesiniz.Hisleriniz güçleniyor.

YAY:Sevgili Yay,Kendinizi büyük organizasyonların içinde bulabilirsiniz.Önemli davetlerde yer alabilirsiniz.Çevreniz tarafından taktir edilebilir,maddi olarak desteklenebilirsiniz...

OĞLAK:Sevgili Oğlak,Bugün Güneş burcunuzda hareket etmeye başladı.Kendinizi çok daha güçlü hissedeceksiniz.Burcunuzda geri giden Merkür,geçmiş konu ve projeleri önünüze çıkaracaktır.Yarım kalmış bir işinizi halledebilirsiniz...

KOVA:Sevgili Kova,Uzun bir seyahat programı yapmak isteyebilirsiniz.Basın Yayın ve eğitimle ilgili konularda ön planda olabilir.Kişisel gelişiminiz adına kısa programlı kurslara gidebilirsiniz..

BALIK:Sevgili Balık,Partneriniz veya iş ortağınızın maddi geliriyle ilgili konularda destek alabilirsiniz.Ödemeler ve harcamalar ön planda olabilir.Sanki hayattan elinizi eteğinizi çekmiş gibisiniz.Enerjinizi yükseltmeye çalışın.
Son Güncelleme: 20.12.2016 22:55
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