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Bu balık baraj gölünde yakalandı!

Eskişehir'deki balıkçıları bile şaşırtan bir av olayı yaşandı. Gökçekaya Barajı Gölü'nde balık avlamaya çalışan balıkçıların ağına tam metre 40 santim uzunluğunda, 142 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Eskişehirli vatandaşlar bir balıkçıda sergilenen balığa büyük ilgi gösterdi.

04 Aralık 2016 Pazar 13:41
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Bu balık baraj gölünde yakalandı!

Eskişehir'de Gökçekaya Barajı Gölü'nde 2 metre 40 santim uzunluğunda, 142 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.

Balıkçı Mehmet Karatay (32) tarafından Kurtuluş Kapalı Pazaryeri'nde sergilenen balığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kilogramı 25 liradan satışa sunulan yayın balığının 2 günde tükenmesi bekleniyor.

Karatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde kurulu Gökçekaya Baraj Gölü'nde avlandıkları sırada ağlarına yayın balığı takıldığını söyledi. Balığın güçlü olması nedeniyle zıpkın kullandıklarını dile getiren Karatay, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın yardımıyla balığı kıyaya çıkardık. Traktör yardımıyla aracımıza taşıdık. Eskişehir'de babadan oğula bir geleneği sürdürerek, yıllardan beri balıkçılıkla uğraşıyoruz. Daha önceki yıllarda da 200 kiloluk balık yakalamıştık. Avladığımız 142 kilogram ağırlığındaki bu balığın 17-18 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Balığımızı bugün parçalayıp kilogramı 25 liradan satışa sunacağız."

Karatay, yayın balığının etinin lezzetli olduğunu ve kılçık bulunmadığını belirterek, "Tadını bilmeyenler için pişirip ikramda bulunuyoruz. Bunun dışında vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösteriyor. Balıkla özçekim yapanlar bile oluyor." diye konuştu.

Son Güncelleme: 04.12.2016 13:44
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