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Baraj suyu çekildi, 61 yıllık fabrika ortaya çıktı!

Bodrum'da yağışların azalmasıyla baraj göleti suyunun çekilmesi, 61 yıllık fabrikanın ortaya çıkmasına neden oldu. Yerli ve yabacı turistler 61 yıllık kiremit fabrikasına büyük ilgi gösteterek fabrika kalıntılarını fotoğrafladı.

20 Kasım 2016 Pazar 17:08
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Baraj suyu çekildi, 61 yıllık fabrika ortaya çıktı!
61 YILLIK KİREMİT FABRİKASI!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su seviyesinin azalması sonucu Mumcular Barajı altındaki 61 yıllık kiremit fabrikasının kalıntıları ortaya çıktı.

Yaklaşık 13 milyon metreküp su tutma kapasitesi bulunan barajdaki su seviyesi düştü. Bunun sonucunda, 1955'te yapıldığı ve o yıllarda Ege Bölgesi'nin kiremit ihtiyacını karşıladığı belirtilen fabrikanın kalıntıları gün yüzüne çıktı.

ZİYARETÇİLER FABRİKAYI FOTOĞRAFLADI!

Kalıntılar, bölgeye gelen tatilciler ve yöre halkının da ilgisini çekti. Ziyaretçiler, alanı fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Eski Mumcular Belediye Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajın Bodrum Yarımadası'nın tamamının su ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Yağışların azalmasıyla barajda su seviyesinin düştüğünü ifade eden Aydın, "1990 yılından bu yana baraj olarak kullanılıyor. Burada 13 milyon metreküp su tutuluyor. Yağışın az olması nedeniyle 3 milyon metreküp su kaldı. Bu da tarım arazilerinin sulanmasına ancak yeter." dedi.

Aydın, suların çekilmesiyle baraj altında kalan 61 yıllık kiremit fabrikasının da ortaya çıktığını kaydetti.

YAĞIŞLAR AZALINCA SU ÇEKİLDİ!

Mumcular'da doğup büyüyen Niyazi Çengel de fabrikanın çalıştığı yılları hatırladığını belirterek, "Daha önce burasının bu kadar boşaldığını hiç görmedim. Yağışların az olması nedeniyle bu hale geldi. Kuraklık nedeniyle çok korkuyoruz. Tarımla uğraşan insanlarız. İnşallah yağışlar gelir ve iyi olur." dedi.
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