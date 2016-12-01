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Artık yufka ve lavaş da kültürel miras

UNESCO, Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne, Türk kahvesinden sonra yufka ile lavaş da dahil edildi. Böylece Türkiye kayıtlı kültürel miras sayısı 13'e ulaştırarak, en çok unsur kaydettiren 10 ülkeden biri oldu.

01 Aralık 2016 Perşembe 11:49
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Artık yufka ve lavaş da kültürel miras
UNESCO, Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu toplam 5 ülkenin desteğiyle yufka ile lavaş da dahil edildi. Onedio'nun derlediği habere göre, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası 11. Komite Toplantısı’nda, ülkemiz adına bir adet ulusal, iki adet de çok uluslu dosya, Temsili Liste’ye kaydedilmek üzere sunuldu.

“Geleneksel Çini Ustalığı” ulusal dosya olarak; ‘’İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş, Jupka, Kartırma, Yufka” çok uluslu dosya ve “Nevruz” da çok uluslu genişleme dosyası olarak komiteye sunuldu. Azerbaycan’ın moderatörlüğünde Türkiye, Azerbaycan, İran, Kırgızistan ve Kazakistan tarafından sunulan ‘’İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş, Jupka, Kartırma, Yufka” dosyası, dün gerçekleştirilen toplantıda kabul edilmiş ve böylece somut olmayan kültürel miraslarımızdan ‘Lavaş’, Türkiye adına da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kaydettirilmiş oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu'nun eşgüdümünde UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası 11. Komite Toplantısı’na adeta çıkarma yapan Türkiye, böylece listeye kayıtlı kültürel miras sayısını 13’e ulaştırarak, en çok unsur kaydettiren 10 ülkeden biri oldu.

Dün gerçekleştirilen toplantıda, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne 2009 yılında kaydettirilen ‘Nevruz’ kültürünün UNESCO’da kayıtlı olduğu coğrafya genişledi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeye Afganistan, Tacikistan, Kazakistan, Irak ve Türkmenistan’ın ilave edildi. Nevruz dosyasında daha evvel Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve Türkiye yer alıyordu.



SIRADA ÇİNİ SANATI VAR

Etiyopya’daki toplantının bugünkü bölümünde de yine ülkemizin tek başına sunduğu “Geleneksel Çini Ustalığı” dosyası görüşülecek. Çini sanatının da Türkiye adına listeye tescil edilmesiyle ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Mirasındaki unsur sayısı 14’e çıkacak. Uluslararası tanıtımının UNESCO tarafından yapıldığı, ülkelerin kültürel diplomasilerine ve kalkınma bağlamındaki kültür endüstrilerine güç sağlayan temsili listede Türkiye’nin daha evvel 12 unsuru yer alıyordu.

Türkiye’nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kaydettirdiği önceki unsurları; 

Meddahlık Geleneği (2008)
Mevlevî Sema Törenleri (2008)
Âşıklık Geleneği (2009), Karagöz (2009)
Nevruz (Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan ile ortak dosya-2009)
Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren, Barana, Sıra Geceleri ve diğer-2010)
Alevî-Bektaşî Ritüeli Semah (2010)
Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010)
Geleneksel Tören Keşkeği (2011)
Mesir Macunu Festivali (2012)
Türk Kahvesi ve Geleneği (2013) ile Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı (2014).
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