25 Aralık Pazar Burçlar! Şara Eylem Calp Burç Yorumları

Ay-Venüs gergin açısı duygusal istek ve arzularımız da kendimizi çok rahat ifade edemeyeceğimizi vurgulayabilir.Bugün ,hijyen,temizlik gibi konulara da özen göstermemiz de fayda vardır.Duygusal olarak kendimizi karman çorman hissedebiliriz.İlişkide bulunduğumuz kişinin annesi mi yoksa sevgilisi miyiz ,bir ilişkide neler bekliyoruz, doğru kişiyle birlikte miyiz gibi sorular kafamızda yer alabilir.Unutmayın sevgi önce kendi ruhunu paylaşmaktır.Aşkla ,Sevgiyle,Barışla Kalın...

ŞARA EYLEM CALP/HABER24 ASTROLOJİ



KOÇ:Sevgili Koç,Ruhsal ve psikolojik etkilerin altında kalmamaya çalışmalısınız.Özellikle sevdiğinizin size ilgisiz olduğunu düşünüyorsunuz.Duygularınızı partnerinizle paylaşın...



BOĞA:Sevgili Boğa,Zihninizle değil kalbinizle yaklaşın.İlişkide olduğunuz kişiye karşı güven sorunları yaşıyorsunuz.Sevildiğinizi bilin.Sorunları yastık altı yapmayın,partnerinizle paylaşın...



İKİZLER:Sevgili ikizler,Kararsız kaldığınız bazı durum var.İlişkinizin boyutunu sorguluyorsunuz.Siz neşeli ve yaşam dolu birisiniz.Partnerinizle olan iletişiminize özen gösterin...



YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Sevdiğinize karşı tutkulusunuz.Aşk hayatınız renkleniyor.Birden fazla ilişki ve maceralara karşı dikkatli olun.Fiziksel hazlar sizi yarı yolda bırakır...



ASLAN:Sevgili Aslan,Partnerinizin tüm isteklerine elinizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorsunuz.Sizinde ilgiye ve şefkate ihtiyacınız var.Unutmayın herkes siz değil,herkesin seviş şekli farklıdır...



BAŞAK:Sevgili Başak,sevgilinizle kısa bir tatil programı yapabilirsiniz.Siz yeni yerler keşfetmeyi seviyorsunuz.Partnerinize karşı duygularınızı biraz daha belli edin...



TERAZİ:Sevgili Terazi,Eşiniz ,yada sevgilinize güzel sürprizler yapabilirsiniz.Çok değerli hediyeler almak isteyebilirsiniz.Sevginizi maddi gücünüzle göstermek isteyebilirsiniz...



AKREP:Sevgili Akrep,Sevgilinizle olan iletişiminizde kuşku ve süphelerden uzak durmalısınız.Aşırı tutkuyla bağlanıyorsunuz.Sahiplenme duygunuz çok güçlü.Sadece size ait olmasını istiyorsunuz.Partnerinizi boğmayın...



YAY:Sevgili Yay,Ruh eşinizi arıyor olabilirsiniz.Manevi boyutunuzun güçlendiği bir evredesiniz.Meditasyon ,yoga gibi çalışmalar size iyi gelecektir.Kundalini enerjinizi yükseltin...



OĞLAK:Sevgili Oğlak,Karşı cinsin tüm dikkatlerini üzerinize çekiyorsunuz.Arkadaşlık ilişkinizde aşka doğru giden kıpırtılar söz konusu olabilir.Kalbinizi dinleyin...



KOVA:Sevgili Kova,Kariyer ve iş hayatınızda tanıştığınız biriyle güzel paylaşımlar içinde olabilirsiniz.Aşk hayatınızla ilgili kararsızlıklardan uzak durmalısınız.Bir tarafınız aşırı özgürlük isterken diğer yanınız,uzun soluklu bir ilişki arıyor....



BALIK:Sevgili Balık,Uzun aradır görmediğiniz ,uzaklarda olan eski bir sevgilinizle tekrar bir araya gelebilirsiniz.Duygularınız karman çorman olabilir..Merkür geri hareketindeyken,ciddi başlangıçlara karşı dikkatli olunuz...