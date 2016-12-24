25 Aralık Pazar Burçlar! Şara Eylem Calp Burç Yorumları

ŞARA EYLEM CALP/HABER24 ASTROLOJİ
KOÇ:Sevgili Koç,Ruhsal ve psikolojik etkilerin altında kalmamaya çalışmalısınız.Özellikle sevdiğinizin size ilgisiz olduğunu düşünüyorsunuz.Duygularınızı partnerinizle paylaşın...
BOĞA:Sevgili Boğa,Zihninizle değil kalbinizle yaklaşın.İlişkide olduğunuz kişiye karşı güven sorunları yaşıyorsunuz.Sevildiğinizi bilin.Sorunları yastık altı yapmayın,partnerinizle paylaşın...
İKİZLER:Sevgili ikizler,Kararsız kaldığınız bazı durum var.İlişkinizin boyutunu sorguluyorsunuz.Siz neşeli ve yaşam dolu birisiniz.Partnerinizle olan iletişiminize özen gösterin...
YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Sevdiğinize karşı tutkulusunuz.Aşk hayatınız renkleniyor.Birden fazla ilişki ve maceralara karşı dikkatli olun.Fiziksel hazlar sizi yarı yolda bırakır...
ASLAN:Sevgili Aslan,Partnerinizin tüm isteklerine elinizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorsunuz.Sizinde ilgiye ve şefkate ihtiyacınız var.Unutmayın herkes siz değil,herkesin seviş şekli farklıdır...
BAŞAK:Sevgili Başak,sevgilinizle kısa bir tatil programı yapabilirsiniz.Siz yeni yerler keşfetmeyi seviyorsunuz.Partnerinize karşı duygularınızı biraz daha belli edin...
TERAZİ:Sevgili Terazi,Eşiniz ,yada sevgilinize güzel sürprizler yapabilirsiniz.Çok değerli hediyeler almak isteyebilirsiniz.Sevginizi maddi gücünüzle göstermek isteyebilirsiniz...
AKREP:Sevgili Akrep,Sevgilinizle olan iletişiminizde kuşku ve süphelerden uzak durmalısınız.Aşırı tutkuyla bağlanıyorsunuz.Sahiplenme duygunuz çok güçlü.Sadece size ait olmasını istiyorsunuz.Partnerinizi boğmayın...
YAY:Sevgili Yay,Ruh eşinizi arıyor olabilirsiniz.Manevi boyutunuzun güçlendiği bir evredesiniz.Meditasyon ,yoga gibi çalışmalar size iyi gelecektir.Kundalini enerjinizi yükseltin...
OĞLAK:Sevgili Oğlak,Karşı cinsin tüm dikkatlerini üzerinize çekiyorsunuz.Arkadaşlık ilişkinizde aşka doğru giden kıpırtılar söz konusu olabilir.Kalbinizi dinleyin...
KOVA:Sevgili Kova,Kariyer ve iş hayatınızda tanıştığınız biriyle güzel paylaşımlar içinde olabilirsiniz.Aşk hayatınızla ilgili kararsızlıklardan uzak durmalısınız.Bir tarafınız aşırı özgürlük isterken diğer yanınız,uzun soluklu bir ilişki arıyor....
BALIK:Sevgili Balık,Uzun aradır görmediğiniz ,uzaklarda olan eski bir sevgilinizle tekrar bir araya gelebilirsiniz.Duygularınız karman çorman olabilir..Merkür geri hareketindeyken,ciddi başlangıçlara karşı dikkatli olunuz...
KOÇ:Sevgili Koç,Ruhsal ve psikolojik etkilerin altında kalmamaya çalışmalısınız.Özellikle sevdiğinizin size ilgisiz olduğunu düşünüyorsunuz.Duygularınızı partnerinizle paylaşın...
BOĞA:Sevgili Boğa,Zihninizle değil kalbinizle yaklaşın.İlişkide olduğunuz kişiye karşı güven sorunları yaşıyorsunuz.Sevildiğinizi bilin.Sorunları yastık altı yapmayın,partnerinizle paylaşın...
İKİZLER:Sevgili ikizler,Kararsız kaldığınız bazı durum var.İlişkinizin boyutunu sorguluyorsunuz.Siz neşeli ve yaşam dolu birisiniz.Partnerinizle olan iletişiminize özen gösterin...
YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Sevdiğinize karşı tutkulusunuz.Aşk hayatınız renkleniyor.Birden fazla ilişki ve maceralara karşı dikkatli olun.Fiziksel hazlar sizi yarı yolda bırakır...
ASLAN:Sevgili Aslan,Partnerinizin tüm isteklerine elinizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorsunuz.Sizinde ilgiye ve şefkate ihtiyacınız var.Unutmayın herkes siz değil,herkesin seviş şekli farklıdır...
BAŞAK:Sevgili Başak,sevgilinizle kısa bir tatil programı yapabilirsiniz.Siz yeni yerler keşfetmeyi seviyorsunuz.Partnerinize karşı duygularınızı biraz daha belli edin...
TERAZİ:Sevgili Terazi,Eşiniz ,yada sevgilinize güzel sürprizler yapabilirsiniz.Çok değerli hediyeler almak isteyebilirsiniz.Sevginizi maddi gücünüzle göstermek isteyebilirsiniz...
AKREP:Sevgili Akrep,Sevgilinizle olan iletişiminizde kuşku ve süphelerden uzak durmalısınız.Aşırı tutkuyla bağlanıyorsunuz.Sahiplenme duygunuz çok güçlü.Sadece size ait olmasını istiyorsunuz.Partnerinizi boğmayın...
YAY:Sevgili Yay,Ruh eşinizi arıyor olabilirsiniz.Manevi boyutunuzun güçlendiği bir evredesiniz.Meditasyon ,yoga gibi çalışmalar size iyi gelecektir.Kundalini enerjinizi yükseltin...
OĞLAK:Sevgili Oğlak,Karşı cinsin tüm dikkatlerini üzerinize çekiyorsunuz.Arkadaşlık ilişkinizde aşka doğru giden kıpırtılar söz konusu olabilir.Kalbinizi dinleyin...
KOVA:Sevgili Kova,Kariyer ve iş hayatınızda tanıştığınız biriyle güzel paylaşımlar içinde olabilirsiniz.Aşk hayatınızla ilgili kararsızlıklardan uzak durmalısınız.Bir tarafınız aşırı özgürlük isterken diğer yanınız,uzun soluklu bir ilişki arıyor....
BALIK:Sevgili Balık,Uzun aradır görmediğiniz ,uzaklarda olan eski bir sevgilinizle tekrar bir araya gelebilirsiniz.Duygularınız karman çorman olabilir..Merkür geri hareketindeyken,ciddi başlangıçlara karşı dikkatli olunuz...
Son Güncelleme: 24.12.2016 21:47