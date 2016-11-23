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24 Kasım Öğretmenler Günü Hediyeleri En ucuz Hediye Önerileri Hangi Hediyeyi Alsam

24 Kasım Öğretmenler Günü hediyelerini sizler için derledik. En ucuz hediye önerilerini okumadan hediye almayınız. Yarın için öğretmenime ne hediye alsam?

23 Kasım 2016 Çarşamba 13:10
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24 Kasım Öğretmenler Günü Hediyeleri En ucuz Hediye Önerileri Hangi Hediyeyi Alsam
Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü... Öğretmenler Günü yaklaştıkça öğrencilerde "Acaba öğretmenime hangi hediyeyi alsam?" telaşı başladı. Öğretmenlik mesleğini icra eden eğitimcileri onurlandırmak adına her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Öğretmenler Günü bu yılda farklı gösterilere sahne olacak. Bu özel günde "Nasıl bir hediye alsam?" diye düşünmeyin. Öğretmenlere alınabilecek en güzel hediyeleri sizler için derledik. İşte en güzel alternatif hediyeler...

Öğrenciler, öğretmenler gününde öğretmenlerinin öğrettikleri ve üzerindeki emeklerine teşekkür anlamında güzel bir hediye arayışı içinde fakat hediyeler her zaman satın alınan bir eşya olmayabilir. Öğretmenler için yazılan güzel bir teşekkür mektubu, kutlama mesajları ve yazılan bir şiir, öğretmenleri oldukça mutlu eder.

BİR DEMET ÇİÇEK

Muhtemel hediye listelerinin olmazsa olmazlarından birisidir çiçek. Her kadını mutlu ettiği gibi öğretmeninizi de kesinlikle mutlu edecektir. Üzerine Öğretmeninize olan sevginizi anlatan bir de sevimli bir not eklediğinizde harika bir seçim olacaktır.Her bütçeye hitap eden bir hediye seçeneği.

ÇİKOLATA

Çikolatayı seven bir öğretmeniniz varsa, Öğretmenler günü için hediyeniz şimdiden hazır demektir. O'na kaliteli markalardan güzel bir çikolata hediyesi

GÖMLEK VE KRAVAT

Erkek öğretmenlere alınabilecek alternatif hediyelerden birisi de gömlek ve kravattır. Düz ve sade bir gömlek ile kravat, öğretmenlerinizin günlük kullanması için ideal bir hediyedir. Fiyatları da her bütçeye uygundur.

KOL SAATİ

Öğretmenlere verilebilecek hediyelerden birisi de kol saatidir. Hediye edilen kol saati, sürekli kullanılabilecek bir eşyadır. Öğretmenlerinize her gün kullanmasını istediğiniz bir hediye vermek istiyorsanız kol saati iyi bir tercih olacaktır.

PARFÜM

Güzel kokulu bir parfüm hediyesi ile öğretmeninizin kullandıkça sizi hatırlamasına sebep olabilirsiniz. Fiyat konusunda da bütçenize uygun bir parfüm seçmeniz yeterli olacaktır.

KİŞİYE ÖZEL KALEM - CÜZDAN - ANAHTARLIK SETİ 

Çok klasik gelebilir ancak günlük kullanılabilecek eşyalar kategorisinden birisi de Kalem - Cüzdan - Anahtarlık setidir. Hediye edildiğinde sürekli kullanılabilecek bir eşya olabilir. Set olarak birbirine uyumlu 3 eşyayı hediye etmeniz öğretmeninizi oldukça mutlu edebilir.

YILIN EN İYİ ÖĞRETMENİ OSCARI

Hep öğrencileri takdir ederiz öğretmenlerinde  takdir edilmesinin vakti geldi de çattı. Öğretmenlerinize onlara duyduğunuz sevgiyi ve ne başarılı bir öğretmen olduğunu göstermenin en güzel yolu bu olacaktır. Öğretmeninize verebileceğiniz en güzel öğretmenler günü hediyesi onlara özel hazırlanmış bir Oscar olabilir. Öğretmeninizi güldürecek ve aynı zamanda duygulandıracak iddialı bir hediye olacaktır.

KİŞİYE ÖZEL ÖĞRETMEN KARNESİ

Bayan öğretmeninize hem esprili hemde eğlenceli bir hediye vermeye ne dersiniz? Yıllardır sene sonlarında sizin başarınızı gösteren karneleri bu sefer siz öğretmeninize verin. Öğretmeninizin ders anlatma becerisinden , dersin kaynamasına izin vermesine kadar onlarca farklı başlık altında değerlendirebileceğiniz bu karne ile öğretmeninizi bir hayli şaşırtabilirsiniz.



Biz de bu vesile ile; bizler için en değerli varlıklarımız olan öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü kutlarız..

 
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