24 Aralık burç yorumları! Şara Eylem Calp Burç Yorumları

Güneş-Ay olumlu açısıyla güne merhaba diyeceğiz. Bugün çevremizin desteğini alacak ve kararlı bir enerjiyle isteklerimize yöneleceğiz.Ay Akrep enerjisi,duygu ve tutkularımızı ön planda tutmamıza neden olabilir.Sevdiğimize karşı çok kıskanç ve sahiplenici olabiliriz. Dünya için endişelenme kendin için endişelen,senin içinde savaş olmazsa dışında da olmaz ...Sevgiyle,Huzurla ,Barışla kalın



KOÇ:Sevgili Koç,Eşinizin partnerinizin maddi kaynaklarıyla ilgili gelişmeler yüzünüzü güldürebilir.Nafaka,Miras ve Vergi ile ilgili konular sonuçlanabilir...



BOĞA:Sevgili Boğa,Eşiniz yada iş ortağınızla ilgili konuların ön planda olacağı bir güne merhaba demektesiniz.Yuvanızda ve evliliğinizde mutluluk kavramını sorgulayabilirsiniz.



İKİZLER:Sevgili İkizler,İş hayatınızla ilgili çalışmalarınızın ön planda olacağı,iş arkadaşlarınızın desteğini alacağınız bir güne uyanmaktasınız.Yarım kalan işler bugün hallolacak...



YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Çocuklarınızla ilgili keyifli paylaşımlar içinde olacağınız bir güne uyandınız.Onların ihtiyaçları doğrultusunda hareket edebilirsiniz.Aşk hayatınız renkleniyor...



ASLAN:Sevgili Aslan,Ev alımı ,satımı,gayrimenkul ,toprakla ilgili konular ön planda olabilir.Yeni bir eve taşınabilir,yada mevcut dairenizi yenileyebilirsiniz.Yuvanızla ilgili gelişmelerin ön planda olacağı bir evreden geçiyorsunuz...



BAŞAK:Sevgili Başak,Kısa seyahatlerin ön planda olacağı ,yakın akraba ve komşularınızla keyifli paylaşımlar içinde programlar yapacağınız bir evreye uyandınız.Önemli projeler ve anlaşmalar ön planda olabilir...



TERAZİ:Sevgili Terazi,Maddi kaynaklarınızı arttıracağınız yeni projelere imza atabilirsiniz.Bu evre parasal kaynaklarınızla ilgili gelişmeler meydana gelebilir...



AKREP:Sevgili Akrep,Sahnenin başrolünde bugün siz yer alacaksınız.Çevrenizin tüm dikkatlerini üzerinize çekebilirsiniz.Aşırı duygusal tepkiler vermekten kaçının.Hisleriniz güçleniyor...



YAY:Sevgili Yay,Bugün desteğe ihtiyacı olan kişilerin yanında olmak isteyebilirsiniz.Maneviyatınızın güçlendiği bir dönemdesiniz.Yardım kuruluşlarında ,yada huzurevlerinde manevi desteğinizle yer alabilirsiniz...



OĞLAK:Sevgili Oğlak,Bugün sevdiğiniz dostlarınıza adeta psikolog edasıyla yaklaşacak ve destek vereceksiniz.İnsanlara umut aşılayabilirsiniz.Hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz...



KOVA:Sevgili Kova,Bugün kadın dişil enerji desteği sizinle olacak.Özellikle anneniz,yada çevrenizde bulunan bir kadın büyüğünüzle ilgili olumlu gelişmeler yaşayacaksınız...



BALIK:Sevgili Balık,Bugün aklınıza gelen dilinize dökülecek... Duygularınızı gizlemeyeceksiniz.Uzak akrabalarınız yada yakınlarınızla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir.Duygularınız kabarınca,biraz alaycı olabiliyorsunuz.Sözün nereye gittiği hiç önemli olmuyor...

Son Güncelleme: 24.12.2016 11:31