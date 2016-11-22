23 Kasım Burç Yorumları Günlük Burç Yorumları Rezzan Kiraz ve Nuray Sayarı

Kasım ayına veda etmeye hazırlandığımız şu günlerde, hayatınızdaki gelişmeleri sizler için değerlendirdik. Yataktan hangi ruh haliyle kalkacaksınız, gün içinde sizleri neler bekliyor ve akşam plan yaparken sizi hangi sürprizlerle karşılaşacaksınız. Hayatınızla ilgili keskin kararlar almanız gerekebilir, işte olayları nasıl yöneticeğinize dair ipuçları...



23 KASIM KOÇ BURCU YORUMLARI



Bu yıl ilk kez Perşembe günü gerçekleşecek olan Jüpiter-Plüton sert açısının etkilerini bugünden hissedebilirsin. Çevrendekilerle anlaşmazlık yaşayabileceğin bir dönem, fikir ayrılıkları yaşamamak için olaylara biraz daha ılımlı ve sakin yaklaşmanı öneriyoruz. Akşam saatlerinde ise maddi konular gündemde olacak.



23 KASIM BOĞA BURCU YORUMLARI



Bugün Güneş Yay burcunda seyretmeye başlarken, kafanı toplaman gerekebilir bazı konularda yanlış düşüncelere kapıldığını düşünebilirsin. Ön yargılarınızı bir kenara bırakmanın zamanı geldi de geçiyor. Çalışma hayatınızda işlerin sıkışması keyfinizi kaçıracak gibi. Ancak Cuma günü yaşanacak Venüs-Plüton kavuşması mutlu günlerin yakında olduğunu size hissettirecek.



23 KASIM İKİZLER BURCU YORUMLARI



Değişken ruh haliniz bu ara sizi pek sıkmıyor. Geçen hafta ilişkilerinizde yaşadığınız sürprizlerin etkisi ile bu dönemde hayatınızda var olan gündemden kendinizi soyutlayabilirsiniz. İş hayatınızda toparlanmayı bekleyen işler için uygun bir gündesiniz, kendinize olan güveniniz yöneticileriniz tarafından dikkat çekiyor.



23 KASIM YENGEÇ BURCU YORUMLARI



Uzun zamandır üzerinde düşündüğünüz bir konu için risk alacağınız bir gündesiniz. Uzun iş yükünüzün arttığı bir gündesiniz. Aşk bugünlerde sana göz kırpıyor. Dikkatini çeken, hoşlanabileceğin insanlarla karşılaşabilirsin. İlişkisi olan yengeç burçları ise, romantik bir gün geçirecek.



23 KASIM ASLAN BURCU YORUMLARI



Salı günü Güneş'in Yay burcuna geçişiyle sosyal ortamlarda parlıyorsun. Sosyalleşmek zaten senin için hiç zor olmadı, ancak bu sefer girdiğin ortamlarda aşkıda yakalamn söz konusu. Sadece aşk hayatınızda yüzünüz gülmeyecek. Ayrıca iş hayatınızda da parlak bir dönem başlıyor.



23 KASIM BAŞAK BURCU YORUMLARI



Uzun süredir beklediğin fırsatlar önüne serilecek, ancak bu durum iş yükünü arttıracak. İşlerine aşık Başak burçları için bu durum pek gözlerini korkutmuyor aslında. Eğer iş seyahatine çıkmayı planlıyorsan, bavulunu hazırlamanı öneriyoruz. Bu güzel dönem işle sınırlı kalmayacak, yakın zamanda beklediğin kişide seninle iletişime geçiyor.



23 KASIM TERAZİ BURCU YORUMLARI



Kasım ayı başından bu yana bir tersliktir gidiyor. Rahatlamak için ise sayılı günler kaldı, biraz daha sabır. Jüpiterin, Venüs ve Plüton'la girdiği sert etkileşim aşk hayatını hareketlendiriyor. Hiç ummadığın kişilerle ummadığın ilişkiler yaşayabilirsin. Aman dikkat bu konuda başına bir dert açmasın.



23 KASIM AKREP BURCU YORUMLARI



Sorumlu olduğunuz konuları detaylandırmak isterken, yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Alacağın kararları aceleye getirmen neticesinde, var olanıda kaybetmen söz konusu dikkatli olmanı öneriyoruz. Akşam saatlerinde ise hareketlilik söz konusu. Arkadaş çevrenle plan yapman kafanı dağıtmak için ideal olabilir.



23 KASIM YAY BURCU YORUMLARI



Bugün itibariyle Güneş senin burcunda hareket ediyor. Artık senin dönemin başlıyor diyebiliriz. Bu ara kendini çok ihmal ettiğini düşünebilir ve zaman ayırabilirsin. Bir ateş grubu burcu olarak silkelenip kendine gelmek için tam zamanı. Adeta parlıyorsun, sosyal çevrenen bir insanla aşka yelken açabilirsin.



23 KASIM OĞLAK BURCU YORUMLARI



Gündemin çok yoğun, bu durumdan sıkabilir ve artık kendinle daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Seni sıkan ne varsa bu dönemde onlardan kurtulacaksın. Cuma günü gerçekleşecek Venüs-Plüton kavuşumu sana artık seni sıkan konularda tepki vermen gerektiğini söylüyor.



23 KASIM KOVA BURCU YORUMLARI



Güneş'in Yay burcuna geçmesiyle birlikte yardım duygun kabarıyor. Arkadaşlarınla yeni bir şeyler denemek isteyebilirsin. Bu dönem sosyallik senin için ön planda olacak.İş çevrende tanışacağın yeni insanları iletişiminle etkileyebilirsin. Hatta yeni bir iş teklifi bile alabilirisin, değerlendirmeni öneririz.



23 KASIM BALIK BURCU YORUMLARI



Uzun süredir peşinden koştuğun, olması için kendini hırpaladığın işin önü açılıyor. Yakın zamanda yüzünü güldürecek. Özel hayatın ise bu süreçte biraz sıkıntıya girebilir. Bunun için karşı tarafın anlayışına sığınmak yerine, kendini ve sevdiğin insanı yıpratmaktan vazgeçebilir ve her şeyi zamana bırakabilirsin.



Hepinize mutlu ve bol sürprizli günler dileriz...

Son Güncelleme: 24.11.2016 12:36