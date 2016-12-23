Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

23 Aralık Cuma Burç ve Astroloji Yorumları!

Koç, Boğa,İkizler,Yengeç,Aslan,Başak, Terazi,Akrep,Yay,Oğlak,Kova ve Balık burçlarının yorumlarını haberimizden okuyabilirsiniz. Ay-Uranüs gergin açısıyla ruhsal olarak çok değişkenlik yaşayabiliriz bugün sevgili okurlarım.Öğleden sonra Ay Akrep enerjisi duygu ve tutkularımızı ön plana alacağımızı ortaya koymakta.Bugün sabahın erken saatlerinde ,başımıza buyruk ve sorumsuzca tavırlar sergileyebiliriz.Bugünkü sloganımız vizyonunu altüst et özgür ol olabilir...Sevgiyle kalın.

23 Aralık 2016 Cuma 00:23
33 Okunma
23 Aralık Cuma Burç ve Astroloji Yorumları!
ŞARA EYLEM CALP/HABER24 ASTROLOJİ

KOÇ:Sevgili Koç,Bugün psikolojik konulara karşı çok daha duyarlı olacaksınız.İkili ilişkilerinizde kıskanç tutumlardan uzakta durmanızda fayda var.Duygusal olarak tatmın olmadığını konuları ön plana alabilirsiniz...

BOĞA:Sevgili Boğa,Davalar ve duruşmalar açısından olumlu bir evreden geçiyorsunuz.Daha önce açmış olduğunuz hukuki bir davanız sonuçlanabilir.Bugün çok duygusal ve hassas olabilirsiniz...

İKİZLER:Sevgili İkizler,Sağlığınızla ilgili konular gündemde olabilir.Rutin kontrollerinizi yaptırabilirsiniz.Özellikle kadınlar rahim ve yumurtalık,erkekler böbrek sıkıntılarına karşı dikkatli olmalıdır.İş ve günlük temponuzda hareketlilik söz konusu olabilir..

YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Bugün duygularınızı sevgilinize dramatik bir şekilde ifade edebilirsiniz.Yaratıcı çalışmalarda bulunabilirsiniz.Sanatsal çalışmalar,eğlence ortamları ve sosyal aktiviteler sizi bekliyor olacak...

ASLAN:Sevgili Aslan,Bugün aile üyelerinizle keyifli vakit geçireceksiniz.Sevdiklerinizin güvenliği sizin için çok önem arz etmekte...Onların sorumluluğunu alabilirsiniz.Evebeynlerinizden gelecek olan kazanç söz konusu olabilir...

BAŞAK:Sevgili Başak,Hayal gücünüz hat safhada yüksek olacak.Kitap yazmak için harika bir güne uyandınız.İletişim trafiğiniz yoğun olabilir.Duygularınızı yaratıcı bir şekilde kağıda dökebilirsiniz...

TERAZİ:Sevgili Terazi,Beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir.Parasal güven eğilimi ön planda olabilir.Kazanç tablonuzu tekrar gözden geçirebilirsiniz...

AKREP:Sevgili Akrep,Bugün yaşamınızdaki tabuları yıkmak isteyebilir,yasak ,gizli her ne var ise ortaya çıkarmak için harekete gecebilirsiniz.Partnerinize karşı bu kadar septik olmamanız da fayda var.Seviyor ve seviliyorsunuz....

YAY:Sevgili Yay,Bugün gizeminizi korumak isteyecek,duygularınızı kendinize gizlemek isteyeceksiniz.Aşırı duygusallıktan kaynaklı içe kapanmalar söz konusu olabilir.Bilinçaltı temizliği yapabilirsiniz..

OĞLAK:Sevgili Oğlak,Bugün arkadaşlarınızla ve mesleğinizle ilgili durumlar ön planda olabilir.Mesleğinizle ilgili size katkı sağlayacak kişilerle bir araya gelebilirsiniz...

KOVA:Sevgili Kova,Bugün kariyerinizle ilgili kendinizi ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.Zirveye oynuyorsunuz.Özgürce kendinizi ifade edebilirsiniz...

BALIK:Sevgili Balık,Bugün beklenmedik yolculuklar kapıda sizi bekliyor olabilir.İşiniz gereği,şehir yada il dışına çıkabilirsiniz.Seyahatlerde eşyalarınızın güvenliğini sağlamalısınız...
Son Güncelleme: 23.12.2016 00:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 yaşından önce çocuklarınıza televizyon izlettirmeyin!
2 yaşından önce çocuklarınıza televizyon izlettirmeyin!
22 Aralık Perşembe Burç ve astroloji yorumları!
22 Aralık Perşembe Burç ve astroloji yorumları!
Burç yorumları! Güneş Oğlak burcu seyrine başlıyor!
Burç yorumları! Güneş Oğlak burcu seyrine başlıyor!

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle