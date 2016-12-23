23 Aralık Cuma Burç ve Astroloji Yorumları!

ŞARA EYLEM CALP/HABER24 ASTROLOJİ



KOÇ:Sevgili Koç,Bugün psikolojik konulara karşı çok daha duyarlı olacaksınız.İkili ilişkilerinizde kıskanç tutumlardan uzakta durmanızda fayda var.Duygusal olarak tatmın olmadığını konuları ön plana alabilirsiniz...



BOĞA:Sevgili Boğa,Davalar ve duruşmalar açısından olumlu bir evreden geçiyorsunuz.Daha önce açmış olduğunuz hukuki bir davanız sonuçlanabilir.Bugün çok duygusal ve hassas olabilirsiniz...



İKİZLER:Sevgili İkizler,Sağlığınızla ilgili konular gündemde olabilir.Rutin kontrollerinizi yaptırabilirsiniz.Özellikle kadınlar rahim ve yumurtalık,erkekler böbrek sıkıntılarına karşı dikkatli olmalıdır.İş ve günlük temponuzda hareketlilik söz konusu olabilir..



YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Bugün duygularınızı sevgilinize dramatik bir şekilde ifade edebilirsiniz.Yaratıcı çalışmalarda bulunabilirsiniz.Sanatsal çalışmalar,eğlence ortamları ve sosyal aktiviteler sizi bekliyor olacak...



ASLAN:Sevgili Aslan,Bugün aile üyelerinizle keyifli vakit geçireceksiniz.Sevdiklerinizin güvenliği sizin için çok önem arz etmekte...Onların sorumluluğunu alabilirsiniz.Evebeynlerinizden gelecek olan kazanç söz konusu olabilir...



BAŞAK:Sevgili Başak,Hayal gücünüz hat safhada yüksek olacak.Kitap yazmak için harika bir güne uyandınız.İletişim trafiğiniz yoğun olabilir.Duygularınızı yaratıcı bir şekilde kağıda dökebilirsiniz...



TERAZİ:Sevgili Terazi,Beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir.Parasal güven eğilimi ön planda olabilir.Kazanç tablonuzu tekrar gözden geçirebilirsiniz...



AKREP:Sevgili Akrep,Bugün yaşamınızdaki tabuları yıkmak isteyebilir,yasak ,gizli her ne var ise ortaya çıkarmak için harekete gecebilirsiniz.Partnerinize karşı bu kadar septik olmamanız da fayda var.Seviyor ve seviliyorsunuz....



YAY:Sevgili Yay,Bugün gizeminizi korumak isteyecek,duygularınızı kendinize gizlemek isteyeceksiniz.Aşırı duygusallıktan kaynaklı içe kapanmalar söz konusu olabilir.Bilinçaltı temizliği yapabilirsiniz..



OĞLAK:Sevgili Oğlak,Bugün arkadaşlarınızla ve mesleğinizle ilgili durumlar ön planda olabilir.Mesleğinizle ilgili size katkı sağlayacak kişilerle bir araya gelebilirsiniz...



KOVA:Sevgili Kova,Bugün kariyerinizle ilgili kendinizi ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.Zirveye oynuyorsunuz.Özgürce kendinizi ifade edebilirsiniz...



BALIK:Sevgili Balık,Bugün beklenmedik yolculuklar kapıda sizi bekliyor olabilir.İşiniz gereği,şehir yada il dışına çıkabilirsiniz.Seyahatlerde eşyalarınızın güvenliğini sağlamalısınız...

Son Güncelleme: 23.12.2016 00:32