22 Aralık Perşembe Burç ve astroloji yorumları!

ŞARA EYLEM CALP/HABER24 ASTROLOJİ



KOÇ:Sevgili Koç,İşinizle,eşiniz arasındaki dengeyi sağlamanızda fayda var.Sevdiklerinizin size ihtiyacı olabilir.İç dünyanızla baş başa kalmak istiyorsunuz.Öfke kontrolünü sağlamalısınız...



BOĞA:Sevgili Boğa,İş arkadaşlarınızla güzel bir plan yapabilirsiniz.Özellikle iş ve eğlenceyi bir arada yaşayacağınız renkli bir evredesiniz.Evcil bir hayvan edinebilirsiniz...



İKİZLER:Sevgili İkizler,Çocuklarınızla olan iletişiminizin çok önemli olduğu ve sorumluluklarınızın arttığı bir evredesiniz.Hamile kalan İkizler anneleri sağlık kontrolleri yaptırabilirler.Aile büyüklerinizin desteğini alacaksınız..



YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Bu evre gayrimenkul,ev alımı satımı konularında sürpriz gelişmeler ön planda olabilir.Bekar olan Yengeç burçları,ilişkilerini ciddi bir boyuta taşıma kararı alabilirler.Merkür retrosun da ciddi kararlardan uzak durmanızda fayda var...



ASLAN:Sevgili Aslan,Bol bol kısa seyahatlerin ön planda olacağı bir evreye uyanmaktasınız.Havaların soğuk olduğu bu evre gribal hastalıklara karşı önleminizi almanızda fayda var.Geçmişe ait sözleşme ve anlaşmalar önünüze çıkabilir...



BAŞAK:Sevgili Başak,Sevgilinizin maddi sorumluluğunu almak isteyebilir,destek verebilirsiniz.Harcamaların arttığı bir dönemden geçiyorsunuz.Karşıt burcunuzdaki Mars,ikili ilişkilerinizi biraz zorluyor olabilir....



TERAZİ:Sevgili Terazi,Anne yada babanızla ilgili sağlık sorunlarıyla ilgili destek verebilirsiniz.Yapıcı enerjinizle çevrenize adeta ışık saçıyorsunuz.Şifa çalışmaları yapabilirsiniz...



AKREP:Sevgili Akrep,Yaşamınıza dair gizli kapaklı konuların açığa çıkması söz konusu olabilir.Bu evre kimseyle sırrınızı ve özelinizi paylaşmamalısınız.Beklediğiniz bir ticari anlaşmanız gerçekleşebilir...



YAY:Sevgili Yay,Ailenizle ilgili konularda yanlış anlaşılmalardan kaynaklı sorunlara dikkat etmelisiniz.Ani bir kararla evden ayrılmak isteyebilirsiniz.Maddi açıdan ek harcamalar söz konusu olabilir...



OĞLAK:Sevgili Oğlak,Bu evre babanızla ilgili yada aile büyüğünüzle alakalı bir konu ön plana çıkabilir.Aile büyüklerinize destek vermeniz gerekebilir.Yaşamsal statünüz adına gelişmeler meydana gelebilir.Daha kararlı ve ciddi bir bakış açısıyla yaşamınıza yön verebilirsiniz...



KOVA:Sevgili Kova,Yarım kalan bir eğitiminizi tamamlamak isteyebilirsiniz.Uzaktan akrabalarınızın ziyaretine gidebilir,yada onların sorumluluğunu alabilirsiniz.Ruhsal farkındalığınız güçleniyor..



BALIK:Sevgili Balık,Fiziksel sağlığınızı etkileyecek,aktivitelerden uzak durmanızda fayda var.Enerjiniz çok güçlü.Unutmayın kontrolsüz güç güç değildir.Bu evre konsantrasyon sıkıntısı söz konusu olabilir.Kumar,Borsa gibi risk içeren spekülasyonlardan uzak durmalısınız...

Son Güncelleme: 23.12.2016 00:31