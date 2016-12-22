Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

22 Aralık Perşembe Burç ve astroloji yorumları!

22 Aralık Burç yorumları! Ay-Merkür olumsuz açısı hafızamızı güçlendiriyor olacak.Geçmişte yaşanan tüm olaylar film şeridi gibi gözümüzün önünden geçebilir.Ruhsal olarak endişelerden uzakta kalmamızda fayda var.Merkür retrosu ayrıca iletişim konusunda biraz daha duyarlı olmamız gerektiğini göstermektedir.Kırıcı üslup kullanmamaya dikkat edelim.Her kapının kilidini sevgi açar,unutmayalım .....

22 Aralık 2016 Perşembe 11:03
217 Okunma
22 Aralık Perşembe Burç ve astroloji yorumları!
ŞARA EYLEM CALP/HABER24 ASTROLOJİ

KOÇ:Sevgili Koç,İşinizle,eşiniz arasındaki dengeyi sağlamanızda fayda var.Sevdiklerinizin size ihtiyacı olabilir.İç dünyanızla baş başa kalmak istiyorsunuz.Öfke kontrolünü sağlamalısınız...

BOĞA:Sevgili Boğa,İş arkadaşlarınızla güzel bir plan yapabilirsiniz.Özellikle iş ve eğlenceyi bir arada yaşayacağınız renkli bir evredesiniz.Evcil bir hayvan edinebilirsiniz...

İKİZLER:Sevgili İkizler,Çocuklarınızla olan iletişiminizin çok önemli olduğu ve sorumluluklarınızın arttığı bir evredesiniz.Hamile kalan İkizler anneleri sağlık kontrolleri yaptırabilirler.Aile büyüklerinizin desteğini alacaksınız..

YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Bu evre gayrimenkul,ev alımı satımı konularında sürpriz gelişmeler ön planda olabilir.Bekar olan Yengeç burçları,ilişkilerini ciddi bir boyuta taşıma kararı alabilirler.Merkür retrosun da ciddi kararlardan uzak durmanızda fayda var...

ASLAN:Sevgili Aslan,Bol bol kısa seyahatlerin ön planda olacağı bir evreye uyanmaktasınız.Havaların soğuk olduğu bu evre gribal hastalıklara karşı önleminizi almanızda fayda var.Geçmişe ait sözleşme ve anlaşmalar önünüze çıkabilir...

BAŞAK:Sevgili Başak,Sevgilinizin maddi sorumluluğunu almak isteyebilir,destek verebilirsiniz.Harcamaların arttığı bir dönemden geçiyorsunuz.Karşıt burcunuzdaki Mars,ikili ilişkilerinizi biraz zorluyor olabilir....

TERAZİ:Sevgili Terazi,Anne yada babanızla ilgili sağlık sorunlarıyla ilgili destek verebilirsiniz.Yapıcı enerjinizle çevrenize adeta ışık saçıyorsunuz.Şifa çalışmaları yapabilirsiniz...

AKREP:Sevgili Akrep,Yaşamınıza dair gizli kapaklı konuların açığa çıkması söz konusu olabilir.Bu evre kimseyle sırrınızı ve özelinizi paylaşmamalısınız.Beklediğiniz bir ticari anlaşmanız gerçekleşebilir...

YAY:Sevgili Yay,Ailenizle ilgili konularda yanlış anlaşılmalardan kaynaklı sorunlara dikkat etmelisiniz.Ani bir kararla evden ayrılmak isteyebilirsiniz.Maddi açıdan ek harcamalar söz konusu olabilir...

OĞLAK:Sevgili Oğlak,Bu evre babanızla ilgili yada aile büyüğünüzle alakalı bir konu ön plana çıkabilir.Aile büyüklerinize destek vermeniz gerekebilir.Yaşamsal statünüz adına gelişmeler meydana gelebilir.Daha kararlı ve ciddi bir bakış açısıyla yaşamınıza yön verebilirsiniz...

KOVA:Sevgili Kova,Yarım kalan bir eğitiminizi tamamlamak isteyebilirsiniz.Uzaktan akrabalarınızın ziyaretine gidebilir,yada onların sorumluluğunu alabilirsiniz.Ruhsal farkındalığınız güçleniyor..

BALIK:Sevgili Balık,Fiziksel sağlığınızı etkileyecek,aktivitelerden uzak durmanızda fayda var.Enerjiniz çok güçlü.Unutmayın kontrolsüz güç güç değildir.Bu evre konsantrasyon sıkıntısı söz konusu olabilir.Kumar,Borsa gibi risk içeren spekülasyonlardan uzak durmalısınız...
Son Güncelleme: 23.12.2016 00:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Aralık Cuma Burç ve Astroloji Yorumları!
23 Aralık Cuma Burç ve Astroloji Yorumları!
2 yaşından önce çocuklarınıza televizyon izlettirmeyin!
2 yaşından önce çocuklarınıza televizyon izlettirmeyin!
Burç yorumları! Güneş Oğlak burcu seyrine başlıyor!
Burç yorumları! Güneş Oğlak burcu seyrine başlıyor!

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle