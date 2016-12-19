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20 Aralık Salı  burç yorumları! 20 Aralık hangi burç?

20 Aralık Salı  burç yorumları nasıl. Günlük burç yorumu okumak ve günlük burç yorumuna göre hayatımızı şekillendirmek ne doğru tartışılır ama, yüzyıllardır süre gelen burç yorumlarının bir bilim olduğunu da biliyoruz. Koç, Boğa,İkizler,Yengeç,Aslan,Başak, Terazi,Akrep,Yay,Oğlak,Kova ve Balık burçlarının yorumlarını haberimizden okuyabilirsiniz.

19 Aralık 2016 Pazartesi 21:23
546 Okunma
20 Aralık Salı  burç yorumları! 20 Aralık hangi burç?
ŞARA EYLEM CALP/HABER24 ASTROLOJİ

Ay-Merkür olumlu açısı ile ,sevdiklerimizin ve yakınlarımızın problemlerine destek verecek,onların sıkıntılarına çare bulmak isteyeceğiz.Bugün çevremize güven aşılayacağız.Ayrıca kitap yazmak isteyenler için çok şanslı bir evre diyebilirim.İlham perileri başucunuzda olacak..

KOÇ:Sevgili Koç,Sağlığınız ve iş hayatınızla ilgili önemli bir evreden geçmektesiniz.İş arkadaşlarınızla olan iletişiminize özen gösterin.Gizeminizi korumanızda fayda var.Yakınlarınızın özel sırlarını öğrenebilirsiniz...

BOĞA:Sevgili Boğa,Aşk ilişkiniz adına paylaşımlarınızın güçlü olacağı bir evredesiniz.Sevgilinizin bir takım sıkıntılarını üstlenebilirsiniz.Çocuğunuzla olan iletişiminize özen gösterin.Size ihtiyacı olabilir...

İKİZLER:Sevgili İkizler,Yuvanız ve ailenizle ilgili duygusal paylaşımların yoğun olduğu bir güne merhaba demektesiniz.Özellikle aile büyüklerinizin sorumluluğunu alabilirsiniz.Onların sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz...

YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Ruhsal açıdan çevrenizin çok etkisinde kalabiliyorsunuz.Kafanızda her şeyi büyütüyorsunuz.Bugün yakın akrabalarınızla olan ilişkinize dikkat edin.Geçmişteki konu ve olaylar tekrar masaya yatabilir...

ASLAN:Sevgili Aslan,Harcamalarınzıa dikkat etmeniz gereken bir güne uyanmaktasınız.Bugün ortağınızla olan mali paylaşımlarınızı görüşebilirsiniz.Bütçe ayarlaması yapmanızda fayda var.Parasal konular ile ilgili yeni kararlar
alabilirsiniz..

BAŞAK:Sevgili Başak,Kendinizle ve özel hayatınızdaki kişiyle ilgili kararlar alabilirsiniz.Partnerinizin sizi yanlış anlamasına karşı duygularınızı net ifade etmenizde fayda var.İlişkilerinizde çok fazla hayale kapılmamaya dikkat edin.

TERAZİ:Sevgili Terazi,Aşırı yoğun iş temposu,fiziksel açıdan sizi biraz zayıf düşürmüş olabilir.Uykunuza ve beslenmenize özen göstermenizde fayda var.Doktor kontrolü olmadan ilaç kullanımına dikkat edin.Mini bir check up yaptırabilirsiniz...

AKREP:Sevgili Akrep,Sosyal ilişkileriniz adına kıpır kıpır olduğunuz ,kendinizi sahnenin başrolünde hissettiğiniz bir gündesiniz.Arkadaşlarınız ve dostlarınızla keyifli zaman geçireceksiniz.Destek alacağınız bu evreyi iyi değerlendirin...

YAY:Sevgili Yay,Kariyerinizle ilgili ani adımlar atabilir,yeni oluşumlar içine girebilirsiniz.İşinizle ilgili olan sorumluluk duygunuz artıyor.Her şeye atlamaktan ziyade adım adım gitmek isteyeceksiniz...

OĞLAK:Sevgili Oğlak,Bugün keyif aldığınız konulara yolculuk yapabilirsiniz.Duygu ve düşüncelerinizi yakınlarınızla paylaşabilirsiniz.Onlara güven aşılayabilirsiniz.Kardeşlerinizle ilgili sorumluluğunuz artıyor....

KOVA:Sevgili Kova,Finansal konularda kafanız açok dağınık olabilir.Alacak,verecek gibi mali durumlarda beklentiler söz konusu olabilir.Yeni bir iş arayışına girmiş olabilirsiniz.Bu evre mali kaynaklarınızı gözden geçireceksiniz...

BALIK:Sevgili Balık,Mars'ın burcunuzdaki hareketi ile,çevrenizdeki olayları çok daha derinlemesine gözlemleyebilirsiniz.Ruhsal açıdan ,manevi gücünüz yükselecek.Sizin için iç huzur çok önemli.Duygusal açıdan çevrenize destek vermek isterken,kendinizi yıpratmamaya dikkat edin...
 
Son Güncelleme: 20.12.2016 23:20
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