20 Aralık Salı  burç yorumları! 20 Aralık hangi burç?

ŞARA EYLEM CALP /HABER24 ASTROLOJİ



Ay-Merkür olumlu açısı ile ,sevdiklerimizin ve yakınlarımızın problemlerine destek verecek,onların sıkıntılarına çare bulmak isteyeceğiz.Bugün çevremize güven aşılayacağız.Ayrıca kitap yazmak isteyenler için çok şanslı bir evre diyebilirim.İlham perileri başucunuzda olacak..



KOÇ:Sevgili Koç,Sağlığınız ve iş hayatınızla ilgili önemli bir evreden geçmektesiniz.İş arkadaşlarınızla olan iletişiminize özen gösterin.Gizeminizi korumanızda fayda var.Yakınlarınızın özel sırlarını öğrenebilirsiniz...



BOĞA:Sevgili Boğa,Aşk ilişkiniz adına paylaşımlarınızın güçlü olacağı bir evredesiniz.Sevgilinizin bir takım sıkıntılarını üstlenebilirsiniz.Çocuğunuzla olan iletişiminize özen gösterin.Size ihtiyacı olabilir...



İKİZLER:Sevgili İkizler,Yuvanız ve ailenizle ilgili duygusal paylaşımların yoğun olduğu bir güne merhaba demektesiniz.Özellikle aile büyüklerinizin sorumluluğunu alabilirsiniz.Onların sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz...



YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Ruhsal açıdan çevrenizin çok etkisinde kalabiliyorsunuz.Kafanızda her şeyi büyütüyorsunuz.Bugün yakın akrabalarınızla olan ilişkinize dikkat edin.Geçmişteki konu ve olaylar tekrar masaya yatabilir...



ASLAN:Sevgili Aslan,Harcamalarınzıa dikkat etmeniz gereken bir güne uyanmaktasınız.Bugün ortağınızla olan mali paylaşımlarınızı görüşebilirsiniz.Bütçe ayarlaması yapmanızda fayda var.Parasal konular ile ilgili yeni kararlar

alabilirsiniz..



BAŞAK:Sevgili Başak,Kendinizle ve özel hayatınızdaki kişiyle ilgili kararlar alabilirsiniz.Partnerinizin sizi yanlış anlamasına karşı duygularınızı net ifade etmenizde fayda var.İlişkilerinizde çok fazla hayale kapılmamaya dikkat edin.



TERAZİ:Sevgili Terazi,Aşırı yoğun iş temposu,fiziksel açıdan sizi biraz zayıf düşürmüş olabilir.Uykunuza ve beslenmenize özen göstermenizde fayda var.Doktor kontrolü olmadan ilaç kullanımına dikkat edin.Mini bir check up yaptırabilirsiniz...



AKREP:Sevgili Akrep,Sosyal ilişkileriniz adına kıpır kıpır olduğunuz ,kendinizi sahnenin başrolünde hissettiğiniz bir gündesiniz.Arkadaşlarınız ve dostlarınızla keyifli zaman geçireceksiniz.Destek alacağınız bu evreyi iyi değerlendirin...



YAY:Sevgili Yay,Kariyerinizle ilgili ani adımlar atabilir,yeni oluşumlar içine girebilirsiniz.İşinizle ilgili olan sorumluluk duygunuz artıyor.Her şeye atlamaktan ziyade adım adım gitmek isteyeceksiniz...



OĞLAK:Sevgili Oğlak,Bugün keyif aldığınız konulara yolculuk yapabilirsiniz.Duygu ve düşüncelerinizi yakınlarınızla paylaşabilirsiniz.Onlara güven aşılayabilirsiniz.Kardeşlerinizle ilgili sorumluluğunuz artıyor....



KOVA:Sevgili Kova,Finansal konularda kafanız açok dağınık olabilir.Alacak,verecek gibi mali durumlarda beklentiler söz konusu olabilir.Yeni bir iş arayışına girmiş olabilirsiniz.Bu evre mali kaynaklarınızı gözden geçireceksiniz...



BALIK:Sevgili Balık,Mars'ın burcunuzdaki hareketi ile,çevrenizdeki olayları çok daha derinlemesine gözlemleyebilirsiniz.Ruhsal açıdan ,manevi gücünüz yükselecek.Sizin için iç huzur çok önemli.Duygusal açıdan çevrenize destek vermek isterken,kendinizi yıpratmamaya dikkat edin...



Son Güncelleme: 20.12.2016 23:20