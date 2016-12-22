2 yaşından önce çocuklarınıza televizyon izletmeyin!

BÜŞRA AKMAN/HABER24 YAŞAM



TELEVİZYON İZLEME SÜRESİNİ YAŞA GÖRE AYARLAYIN



2 yaşın altında çocuğunuz varsa kesinlikle televizyon izletmeyin. Çünkü çocuğunuzun beyni henüz görsel ve işitsel uyaranlara hazır değil. Fragmanlar , reklamlar , efektler , hızlı geçişler çocuğunuzun beyninin allak bullak olmasına neden olur.Bu da parçaları birleştirmek yerine bütünü parçalar. Eğer çocuğunuzla birlikte televizyon olan bir ortama girmek zorunda kaldıysanız ya çocuğunuzun direkt televizyonu gördüğü yere oturmayın ya da televizyona sırtınız dönük oturun.Televizyonu doğrudan gördüğü zaman gözü televizyonda olacaktır.

2 yaşın üstünde çocuğunuz varsa günde en fazla 1-2 saat televizyon izletin.Fazlasından kaçının. 2 saatten fazla olmamak koşuluyla çocuğunuz gelişimini göz önünde bulundurarak saati siz ayarlayın ve mutlaka o saate uyun.



PROGRAM SEÇİMİNİ İYİ YAPIN



İzlenilen programın mutlaka ama mutlaka eğitici ve öğretici programlar olmasına dikkat edin. Çocuğunuz yaşına uygun program seçin. Programın olumlu pekiştireçler vermesi altın kural , bunu unutmayın. Örneğin , paylaşmayı ve yardımlaşmayı aşılayan , etkili iletişim kurmayı öğreten , dostluk kavramına dikkat çeken programları tercih edin. Programda sade bir dil kullanılıyor olmasına özen gösterin. İyi bir program seçimi çocuğunuzun olumlu sosyal davranışlar kazanmasına ,öğrenmeye açık bir insan olmasına , eleştirel izleme becerileri kazanmasına okula hazırbulunmasına olanak sağlar. Aynı zamanda bu tür programlar çocuğunuzun bilişsel gelişimine, zihinsel gelişimine , dil gelişimine , psikososyal gelişimine katkı sağlar.



PROGRAMI ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE İZLEYİN



Programı çocuğunuzla birlikte izlemek programın içeriği hakkında bilgi sahibi olmanızı ve çocuğuzla birlikte daha sonra programı yorumlamanıza olanak sağlar. Bunu mutlaka yapın. Çocuğunuza izlediğiniz program hakkında açık uçlu sorular sorun ki olayları zihninde pekiştirsin , program çocuğunuzun zihinsel gelişimine katkı sağlasın.



HABERLERİ ÇOCUĞUNUZ YANINIZDAYKEN KESİNLİKLE İZLEMEYİN



Haberler çocuklar için hiç uygun olmayan bir formattadır. Savaş , kan , şiddet olaylarına haberlerde sıklıkla yer verilmesi çocukların psikososyal gelişimlerine olumsuz etki etmektedir.



ÇOCUĞUNUZUN YAŞINA UYGUN OLMAYAN PROGRAMLARI DA ÇOCUĞUNUZ YANINIZDAYKEN İZLEMEYİN



Örneğin evlilik programlarından uzak durun. Çocuğunuzun ikili arkadaşlıklarında şimdi ve ileride sorunlar çıkmasına neden olur. Diziler çocuğunuzun dizilerdeki karakterlere özenmesine yol açar. Dizilerdeki şiddet , aşk , yalan gibi konular çocuğunuzun psikososyal gelişimine olumsuz etki yapar. Çünkü çocuklar gerçekle gerçek olmayanı ayırt edemezler. Olayları bir yetişkin gibi anlayamazlar.



TELEVİZYONU BAHANE ARACI OLARAK KULLANMAYIN



"Çocuğum sadece televizyon karşısında yemek yiyor."" Çocuğum televizyonun sesini duymadan uyumuyor.""Şu evi temizleyene kadar çocuğum televizyon izlesin." gibi bahanelerden kaçının. Bunları çıkış yolu olarak görmeyin altarnetif yollar üretin.İyice acıkmasını bekleyin. Ninni söylerek kendi sesinizle uyutmaya çalışın. Çocuğunuz uyuduğu zaman ya da yanında başka bir yetişkin olduğu zaman temizlik yapın.



ÇOCUĞUNUZLA VAKİT GEÇİRİN



Çocuğunuzun televizyon izlemekten çok yüz yüze iletişime geçmeye ihtiyacı vardır.Televizyondaki görseller çok hızlı hareket ettiği için gerçek hayatı yansıtmaz. Bunun için çok fazla televizyon izlemesinden ziyade gerçekçi ve eğitici oyunlar oynamaya özen gösterin. Çocuğunuza karşı ilgisiz olmanız onu televizyon izlemeye yönlendirecektir.Çocuğunuzla spor yapın , resim yapın , kitap okuyun.



YANLIŞ TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARININ ETKİLERİ



Fiziksel gelişim açısından bakıdığında televizyon izlerken çocuklarda sürekli bir şeyler yeme isteği olur.Bu isteği yiyecek ,içecek reklamları tetikler. Böylece günde fazla televizyon izleme alışkanlığı edinmiş çocuklarda fazla kilo , obezite, kolestrol sorunları ortaya çıkar.



Bilişsel gelişim açısından bakıldığında dikkat eksikliği , parçalardan bütüne gidememe ,hiperaktivite, beynin tembelleşmesi , beynin uyuşması, bir şeye uzun süre odaklanamama , yorum yapma becerisinin gelişmemesi gibi sorunlara yol açar.



Psikososyal gelişim açısındnan bakıldığında iletişimde zayıflık , şiddete eğilim , şiddete ses çıkarmama , korku , agresiflik , sinir , cinsellikte sıkıntılar, uyku problemleri, ders çalışmaya isteksizlik, arkadaşlarıyla oynamak istememe , hobi edinmeye isteksiz olma gibi bir çok sorunla karşı karşıya kalınabilir. Bu problemler çocuğun tüm yaşamını etkiler.

Dil gelişimi açısından bakıldığında dilde yozlaşma olması, okuma alışkanlığının gelişmemesine bağlı olarak kelime dağırcığının gelişmemesi gibi sorunlar sayılabilir.



Son Güncelleme: 24.12.2016 02:04