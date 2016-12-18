19 Aralık 2016 Pazartesi burç yorumları! 19 aralık hangi burç?

ŞARA EYLEM CALP YORUMLUYOR



Merkür Oğlak burcunda geri hareketine başlıyor.19 Aralık-10 Ocak 2017 arasında geçmişte yarım kalan konular gündeme geliyor.

Merkür Oğlak burcunda Retro hareketteyken nelere dikkat etmemiz gerekir.Her türlü İletişim,anlaşma,sözleşme,haberleşme ile ilgili konulara dikkat edeceğiz.Bu evre başlayan ilişkiler uzun sürmez,yanlış anlaşılmalardan kaynaklı ayrılıklar söz konusu olabilir.Elektronik aletleriniz bozulabilir.Yeni başlangıçlar için Merkür retrosunun sonlanmasını beklemeliyiz..

Hz.Mevlanın dediği gibi,Anlaşılmak gibi bir derdimiz vardı.Ne zamanki,kendimizi anlatamadığımızı fark ettik,işte o zaman susmalar dostumuz oldu....



KOÇ:Sevgili Koç,İş ve kariyerinizle ilgili konularda çok daha dikkatli olmanız gereken bir evreye girdiniz.Özellikle,Bu evre kariyerinizle ilgili başlangıç yaparsanız,özgeçmişinizi iki kere kontrol edin.



BOĞA:Sevgili Boğa,Bu evre seyahat ve uzun yolculuklar planı yaparken,biraz daha güvenliğinize dikkat etmenizde fayda var.Özellikle,seyahatlerde bavullarınız kaybolabilir.İletişiminize dikkat edin....



İKİZLER:Sevgili İkizler,Bu evre banka işlerimleriyle ilgili beklentilerde ufak tefek sıkıntılar söz konusu olabilir.Yeni bir yatırım yapmak için hiç uygun bir zamandan geçmiyorsunuz.Geçmiş konular gündemde olacak...



YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Bu evre evlilik kararı almak isteyen Yengeç burçları için beklemelerini önereceğim.Eşinizle olan iletişiminize dikkat etmenizde fayda var.Yanlış anlaşılmalardan sorunlara açık olabilirsiniz....



ASLAN:Sevgili Aslan,Bu evre günlük çalışma ,iş temponuzla ilgili konularda ufak tefek aksaklıklar meydana gelebilir.Çalıştığınız projeleriniz ve sorumluluklarınız artabilir.Sağlığınıza özen gösterin...



BAŞAK:Sevgili Başak,Bu evre aşk hayatınızla ilgili konular gündemde olacak.İlişkisi biten Başak burçları,eski sevgililerine dönme kararı alabilirler.Unutmayın merkür retrosu dönemlerinde başlayan hiçbir ilişki uzun ömürlü olmaz..



TERAZİ:Sevgili Terazi,Ailevi meselelerin ön planda olduğu,sorumluluğunuzun arttığı bir evredesiniz.Ev içinde yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir.Bu evre yeni bir ev alımı ,yada evde dekoratif değişimler yapmayın...



AKREP:Sevgili Akrep,İletişimsel alana çok dikkat etmenizde fayda var.Elektronik aletleriniz,haberleşme ,e mail yazışmaları,gibi konulara özen gösterin.Aracınızın bakımını yaptırmayı unutmayın...



YAY:Sevgili Yay,İş bağlantılarınızla ilgili temponuzun yoğun olduğu bir evredesiniz.Maddi gelirinizle ilgili beklentilerde ufak tefek gecikmeler meydana gelebilir.Bütçenizi bu dönem çok iyi planlamalısınız.



OĞLAK:Sevgili Oğlak,Burcunuzda meydana gelen Merkür retrosu,her türlü iletişim ağınızı etkiliyor olacak.Bu evre elektronik aletleriniz,cep telefonunuz,bilgisayarınız ,elektrikli ev aletleriniz de sıkıntılar meydana gelebilir.Eskiye ait her konu gündeme gelebilir.Eski sevgililer zili çalabilir.Yarım kalan konular masaya yatabilir.İnternet üzerinden alışveriş yapmamaya dikkat edin...



KOVA:Sevgili Kova,Bu evre duygusal ilişkilerinizle ilgili yaşadığınız konular ön planda olabilir..Geçmişte yaşadığınız ilişkileri kurcalayabilirsiniz.İç huzursuzluklardan uzak durun.Psikolojinizi sağlam tutmalısınız...



BALIK:Sevgili Balık,Sosyal ilişkide bulunduğunuz arkadaşlarınızla olan iletişiminize özen göstermeniz de fayda var.Geçmişteki arkadaşlarınızla tekrar bir araya gelebilir,keyifli vakit geçirebilirsiniz.Bu evre çevrenizle kurduğunuz iletişiminize özen gösterin.

Son Güncelleme: 18.12.2016 21:31