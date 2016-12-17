18 Aralık Pazar  burç yorumları! Burcum ne diyor?

18 ARALIK BURÇ YORUMLARI



Ay-Jüpiter olumlu açısı,Bugün Yaşamımızda her ne olursa olsun,iyi niyetimizi koruyacağımızın bir göstergesi olacaktır.Çevremize daha cömert olabiliriz.Bugün beslenmenize biraz daha özen göstermenizde fayda var.Kilo almaya elverişli olabiliriz.Kendi istek ve arzularımıza aşırı düşkün olmamaya dikkat etmeliyiz.Sahip olduğumuz enerji yüksek olacağı için,daha kontrollü olmamızda fayda var.



KOÇ:Sevgili Koç,Aşk hayatınızla ilgili gelişmelerin ön planda olacağı bir evreye girmektesiniz.Özellikle kariyerinizde meydana gelen gelişmeler,sizin özel yaşamınızı da etkiledi. Siz hırslı ve öncü bir kişiliksiniz.Yaşamınızda başarısızlık gibi bir kavrama inanmıyorsunuz.Bu evre sabrı öğrenmelisiniz.Bugün kök çakranızınmantrası olan Lam hecesini kullanabilirsiniz.



BOĞA:Sevgili Boğa,Aile büyüklerinizle ilgili sorumluluklar ön planda olabilir.Ayrıca uzaklardan gelen akrabalarınızla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir.Uzak akraba yada yakınlarınızın haberlerini alabilirsiniz.Sizin için maddesel güven çok önem arz etmektedir.Endişelerinizden kurtulun.İletişiminize özen gösterin.Boğaz çakranızın mantrası olan Ram hecesini kullanabilirsiniz...



İKİZLER:Sevgili İkizler,Bugün önemli ticari projelerinizin sonuçlanması adına harekete geçebilirsiniz.Satış,Pazarlama gibi sektörlerde çalışan İkizler burçları önemli anlaşmalara imza atabilirler.Bu evre kimseye borç vermemeli ve almamalısınız.Parasal vaatlerde bulunmamakta fayda var.Üçüncü göz çakranızı Ksham mantrasıyla aktive edebilirsiniz...



YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Bugün eşiniz yada sevdiğiniz kişiye güzel sürprizler yapabilirsiniz.Bütçenizin üstünde harcamalar söz konusu olabilir.İş ortağınızla olan parasal mevzular nedeniyle iletişimde yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz.Bugün 3. çakranızı Ram mantrasıyla aktive edebilirsiniz...



ASLAN:Sevgili Aslan,Bugün Eğlenmek,sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek isteyeceksiniz.Keyfinize göre hareket etmek isterken ,sağlığınıza da özen göstermenizde fayda var.Yemenize,içmenize dikkat edin.Kilo almaya elverişli olabilirsiniz.Vam mantrasıyla ikinci çakranızı aktive edebilirsiniz...



BAŞAK:Sevgili Başak,Bugün kendinizle baş başa kalmak isteyebilir,manevi yönünüze açılabilirsiniz.Ruhunuzla ,özünüz le bağlantıya geçebilirsiniz.Dua okuyabilirsiniz.Meditasyon yapabilirsiniz.Aşk hayatınızda partnerinize karşı biraz soğuk görünebilirsiniz.Bu evre duygularınızı kendinize saklıyor olmanız yanlış anlaşılmanıza neden olabilir.Kalp Çakranızı Yam mantrasıyla aktive edebilirsiniz....



TERAZİ:Sevgili Terazi,Sosyal çevrenize aşırı enerji harcıyor olacaksınız.Yardım kuruluşları,dernekler,sosyal kuruluşlarda yer alabilirsiniz.Ailenize biraz zaman ayırmanız da fayda var.Evinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir.Aileniz ve Sosyal yaşantınız arasında dengeyi kurmanızda fayda var.Solar Pleksüs çakranızı Ram mantrasıyla aktive edebilirsiniz...



AKREP:Sevgili Akrep,İş ve Kariyerinizle ilgili yoğun koşturma temposu sizi bir hayli yormuş olabilir.İletişim konusunda biraz zorlanmalar söz konusu olabilir.Kendinizi otoriter konumundaki kişilere ifade ederken biraz daha dikkatli olmanızda fayda var.İhtiyaç ve isteklerinizi söylerken Boğaz çakranızı Ham mantrasıyla aktive edebilirsiniz...



YAY:Sevgili Yay,Maddesel para kaynaklarınızla ilgili korku ve yargılardan uzak durmanızda fayda var.Bu evre maddesel kaynaklarınızla ilgili sabretmeniz gereken bir evreye giriyor olacaksınız.Yurtdışı bağlantılı işlerle uğraşan Yay burçları,e mail,ve iletişim ağlarını kullanırken gözden kaçan herhangi bir konu olmamasına özen göstermeliler.Kök çakranızı Lam mantrasıyla aktive edebilirsiniz...



OĞLAK:Sevgili Oğlak,Geçmişte unuttuğunuz bir borç önünüze çıkabilir.Duygusal açıdan çevrenize destek vermek isteyebilirsiniz.Kimseye kefil olmayın bu evre...Yaşamsal beklentiler de gecikmeler meydana gelebilir.Finansal maddi konularda riske girmekten kaçınmalısınız.Bu evre Boğaz çakranızı aktive etmek için,Ham mantrasını kullanmalısınız...



KOVA:Sevgili Kova,Eşinizle olan bağlarınızı sorguluyorsunuz.Bazen farklı kuruntulara girip,karşınızdakini yargılıyor olabilirsiniz.Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir.Zihninizle değil,kalbinizle hareket etmenizde fayda var.İç sesinizi dinlemeye ,ruhsal farkındalığınızı yüceltmeye ihtiyacınız var.Tepe çakranızı Om mantrasıyla aktive edebilirsiniz...



BALIK:Sevgili Balık,Sosyal yaşamınızdaki hareketli yapınız,fiziksel sağlığınızı etkilemeye başladı.Biraz daha kendinize özen göstermenizde fayda var.İşlerinizle ilgili beklentilerdeki gecikmeler canınızı sıkıyor olabilir.Bu evre uzun sürmeyecek.Biraz sabırlı olmanızda fayda var.Solar Pleksüs çakranızı Ram mantrasıyla aktive edebilirsiniz....



Son Güncelleme: 18.12.2016 21:31