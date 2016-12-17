17 Aralık Cumartesi  burç yorumları!

Merkür'ün retro hazırlığına başladığı,yaşamsal beklentilerimizde ufak tefek geçikmelerin meydana geleceği bir evreye uyanmaktayız.Ay-Satürn Olumlu açısının bizleri etkilediği bir güne merhaba demekteyiz.Duygularımız daha kontrollü ve ruhsal bilincimiz daha yüksek olacaktır.Sorumluluklarımız ön planda tutulacaktır.Çevremizdekilere verdiğimiz sözleri tutacağız.Dostluk ve Arkadaşlık ilişkilerimizde olumlu gelişmeler yaşayacağız.Sanatsal paylaşımlar adına şanslı bir döneme girdiğimizi belirtmek isterim.Bugün önümüze gelen fırsatları çok daha ciddi bir bakış açısıyla değerlendirmeye alacağız.



KOÇ:Sevgili Koç,Yaratıcı enerjinizin güçlendiği,sanatsal paylaşımlar adına pozitif gelişmeler yaşayacağınız bir güne uyanmaktasınız.Çocuklarınızla ilgili gelişmeler ön planda olabilir.Çocuklarınızla kaliteli zaman geçirebilirsiniz.Çocuk bekleyen Koç burçları içinde sürpriz gelişmeler meydana gelebilir.Borsa ve Şans oyunlarıyla ilgilinebilirsiniz.Sevgilinize olan duygularınızı rahatlıkla dile getireceksiniz.Kalp Çakranızı aktive edebilirsiniz.Yeşil tonunu kullanın....



BOĞA:Sevgili Boğa,Kökleriniz,aile bağlarınız,geçmiş ile ilgili konuların ön planda olacağı bir güne uyanmaktasınız.Ailevi sorumluluklar ön planda olabilir.Yuvanızla ilgili her türlü detay ile ilgileneceksiniz.Ailenizle ilgili iletişiminiz de egosal davranışlardan uzak durmanızda fayda var.Yerleşimle ilgili değişim söz konusu olabilir.Boğaz çakranızı aktive edebilirsiniz.Mavi tonlarını kullanın...



İKİZLER:Sevgili İkizler,İletişim trafiğiniz hızlandı diyebilirim.Her türlü iletişim ağını rahatlıkla kullanabileceksiniz.Kitap yazmaya başlamak adına muhteşem bir gündesiniz.Kısa seyahatlere çıkabilirsiniz.Komşularınızla veya yakınlarınızla keyifli paylaşımlar içine gireceksiniz.Boğaz çakranızı,bilgi ve deneyimlerinizi paylaşarak aktive edebilirsiniz.Mavi tonları kıyafetinizde veya aksesuarlarınız da kullanabilirsiniz...



YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmelerin ön planda olacağı bir evreye merhaba demektesiniz.Bütçe planlaması yapabilirsiniz.Sizin için para özgüven simgesi haline gelebilir.Bugün,kişisel kaynaklarınızı nasıl yükselteceğinizi düşünebilirsiniz.Fırsatlar yakalayabilirsiniz.Kök çakranızı besleyin.Kırmızı tonları ,kıyafetinizde,yada aksesuarlarınız da kullanabilirsiniz...



ASLAN:Sevgili Aslan,Enerjinizin güçlendiği,dikkatleri üzerinize çektiğiniz bir güne merhaba demektesiniz.Özel ve Sosyal hayatınızda pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz.Özgüveniniz yüksek olacak.Egosal tavırlardan uzak durmanızda fayda var.Bireysel egodan kurtulup,gerçek sevgiyi mümkün kılabilmek için kalp çakranızı aktive edebilirsiniz.Yeşil tonlarını kullanabilirsiniz..



BAŞAK:Sevgili Başak,Gizli ve perde arkası olayların açığa çıktığı,bazı konuların gizemini yitirdiği bir güne uyanıyorsunuz.Sezgileriniz hat safhada güçlü.Rüyalarınız çıkabilir.Bugün yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz.Hayallerinizin üzerine gideceksiniz.Dua okuyabilir,meditasyon yaparak iç benliğinizle bağlantıya geçebilirsiniz.Taç çakranızı aktive edebilirsiniz.Mor tonları kullanmanızda fayda var....



TERAZİ:Sevgili Terazi,Ortak amaç için sevdiklerinizle bir araya toplanabilirsiniz.Sosyal paylaşımlarınız adına renkli bir güne uyanmaktasınız.Önemli Dernek ve Kurumlarda yer alabilir,çevrenize destek verebilirsiniz.Ticari organizasyonlar için,olumlu bir evredesiniz...Kalp çakranızı aktive edebilirsiniz.Yeşil tonlarını kullanmanızda fayda var...



AKREP:Sevgili Akrep,Kariyerinizle ilgili sürpriz gelişmelerin meydana geleceği bir evreye merhaba demektesiniz.Bugün gerçek vizyonunuzu ortaya koymak isteyeceksiniz.Ün ve Kariyerinizle ilgili gelişmeler söz konusu olabilir.Baba figürü ,yada aile büyükleri ile ilgili sorumluluklar ön planda olabilir.Solar pleksüs çakranızı aktive edebilirsiniz.Sarı tonlarını kullanmanızda fayda var...



YAY:Sevgili Yay,Bugün çok daha cesur düşünecek ve geleceğinizi geniş kapsamlı ele almak isteyeceksiniz.Ruhsal farkındalığınız adına çalışmalar yapabilirsiniz.Eksik kalan eğitimleri tamamlama yoluna gidebilirsiniz.Uzun seyahat planları gündemde olabilir.Uzak akrabalar ,ziyaretimize gelebilir.Üçüncü göz çakranızı aktive edebilirsiniz.Lacivert tonlarını kullanabilirsiniz.



OĞLAK:Sevgili Oğlak,Başkalarına ödemekle yükümlü olduğunuz paralarla ilgili gelişmelerin ön planda olacağı bir güne uyanmaktasınız.Borçlar,Krediler,nafaka gibi konular gündemde olabilir.Bugün iş bağlantılarınızla ilgili ortağınızın desteğini alabilirsiniz.Her türlü işsel konunun özü ve ayrıntısı ortaya çıkabilir.Bugün ciddi ameliyatlar,anestezi gibi durumlara dikkat edilmelidir.Kök çakranızı aktive edebilirsiniz.Kırmızı tonlarını kullanmanızda fayda var....



KOVA.:Sevgili Kova,Partnerinizle olan diyaloğunuza özen göstermenizde fayda var.İkili ilişkilerinizde sorumluluklarınız artabilir.Bugün eşinizin,ortağınızın ve çevrenizin ihtiyaçlarına kulak verebilirsiniz.Bekar Kova burçları evlilik kararı

alabilirler.

Sizinle işbirliği yapan kişilerden destek alabilirsiniz.Kalp çakranızı aktive edebilirsiniz.Yeşil tonlarını kullanmanızda fayda var.



BALIK:Sevgili Balık,Günlük rutin işlerinizin yoğunlaştığı,Buğdayla Çavdarı ayırt ettiğiniz,analiz yeteneğinizin çok güçlü olduğu bir güne uyanmaktasınız.Beslenme programı yapabilir,diyetisyeninizden destek alabilirsiniz.Sağlığınız adına tetkikler yaptırabilirsiniz.Çalışma arkadaşlarınızın sorumluluğunu alabilirsiniz.Solar Pleksüs çakranızı aktive etmenizde fayda var.Altın rengine yakın sarı tonlarını kullanabilirsiniz.



Son Güncelleme: 17.12.2016 21:31