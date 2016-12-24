15 Temmuz'u karla anlattı!

15 Temmuz darbe girişiminin yankıları devam ederken, vatandaşlar da tepkilerini farklı yollardan göstermeye devam ediyor. Gümüşhaneli Cihan Oral, kardan yaptığı tank ve insan figürleriyle 15 Temmuz'u anlattı.

Fethullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimi, Türk halkında derin izlere yol açtı. O gece Türk milleti büyük bir kahramanlık göstererek hainlere geçit vermedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesiyle başlayan direniş karşısında teröristler yanlız kaldı ve darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. İşte o günden buyana vatandaşlar farklı yollardan darbeye girişimine tepki göstermeye devam ediyor.



Kimi vatandaş çizdiği resimlerle, kimi ise yaptığı heykelle direnişi sembolize ederken Gümüşhaneli Cihan Oral, köy meydanına kardan tank ve direnen insan figürleri yaptı.



Köylülerin büyük merakla izlediği çalışmalar sonucusunda ortaya bu anlamlı çalışma çıktı...