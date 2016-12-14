15 Aralık Perşembe Burç Yorumları! Bugün burcum ne diyor?

ŞARA EYLEM CALP /HABER24 ASTROLOJİ



Bugün Ay-Merkür olumsuz açısı ,birçok konuda karar alma yetimizi etkileyebilir.Kolay karar veremeyebiliriz.Bugün doğamızda biraz endişe ve karamsarlık hakim olabilir.Geçmişte yaşanılan olaylar ve konular gündeme gelebilir.Bugün affetme duygunuzla hareket edin.Geçmişe sünger çekin.Ruhunuzu biraz daha özgürleştirin.Sevilmeye ve anlaşılmaya ihtiyacımız olacak.Kalp çakranızı aktive edin..



KOÇ:Sevgili Koç,Ailenizle ilgili konuları ön plana alacaksınız.Geçmişte yaşanılan her ne var ise,geçmişte bırakmanızda fayda var.Ailenizin sorumluluğunu alabilirsiniz.Gayrimenkul ve toprak ile ilgili alım satım gündemde olabilir....



BOĞA:Sevgili Boğa,Yakın akrabalarınızla bir araya gelebilir,keyifli paylaşımlar içinde olabilirsiniz.Sevdiğinizle ,kısa bir seyahate çıkabilirsiniz.Önemli sözleşme ve anlaşmalar için ani kararlar vermeyin....



İKİZLER:Sevgili Terazi,Maddi açıdan geliriniz adına yeni yapılandırmalar yapabilirsiniz.Bütçenizi kontrol etmenizde fayda var.Harcamalarda artış söz konusu olabilir.Maddi açıdan ,birçok olasılığı değerlendireceksiniz...



YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Duygularınız hat safhada yüksek.Bazen karşınızdakini yanlış anlayabiliyorsunuz.Aşırı alıngan bir tutuma girmemeye dikkat edin.Bugün yaşamınızı garanti altına almak isteyeceksiniz....



ASLAN:Sevgili Aslan,Kendinizle baş başa kalmak istediğiniz bir güne uyanmaktasınız.İç dünyanızı dinleyecek,duygularınızı pek paylaşmak istemeyeceksiniz.Gizemimizi korumak isteyebiliriz...



BAŞAK:Sevgili Başak,Arkadaş ve dostlarınızla bir araya geleceğiniz ,sosyal paylaşımlarınızın arttığı bir güne merhaba demektesiniz.Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla hasret giderebilirsiniz...



TERAZİ:Sevgili Terazi,Kariyeriniz adına önemli adımlar atabilirsiniz.Beklediğiniz bir terfi gündemde olabilir.Üstlerinizle olan paylaşımlarınız önem arz etmekte.Kararsızlıklardan uzak durmanızda ve gerçekten neyi istediğinizi bilmenizde fayda var.



AKREP:Sevgili Akrep,Uzak yolculuklar ve seyahatler adına keyifli bir evreye girdiniz.Güzel seyahat planı yapabilirsiniz.Yarım bıraktığınız bir eğitim programını devam ettirebilirsiniz.Sadece harekete geçin,önünüzde hiçbir güç duramaz....



YAY:Sevgili Yay,Ortağınızın geliriyle ilgili beklentileriniz de bir takım gecikmeler olabilir.Bu durum sizi yol ayrımına sokmasın.Bugün mali açıdan alacak,verecek konuları kafanızı karıştırabilir.Ani kararlar almamaya çalışmalısınız.



OĞLAK:Sevgili Oğlak,Maddi kazanç ve manevi hayatınızdaki tatminlik duygusu sizin için çok önemlidir.Bugün,karşı cinsin dikkatini üzerinizde toplayacaksınız.Yalnız kalmak istemeyebilir,sevdiğinizle duygusal paylaşımlar içine girebilirsiniz.



KOVA:Sevgili Kova,Sağlığınızla ilgili destek alabilirsiniz.Mars'ın enerjisi ufak tefek sakarlıklara sebep vermiş olabilir.Aşırı kendinizi yordunuz.Mini bir check up için uygun bir gündesiniz.



BALIK:Sevgili Balık,Aşk hayatınız adına çok renkli bir güne uyanmaktasınız.Sevgilinizle duygusal paylaşımlar içinde olabilirsiniz.Kalbi boş olan Balık burçlarını ,sürpriz bir aşk bekliyor olacak...



Son Güncelleme: 14.12.2016 16:57