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14 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları! Burçlar neler söylüyor?

14 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları... Burçlar ve astroloji insan hayatının merkezinde artık. Sabah kalkar kalkmaz " bugün burcumda nar var" diye soranlardan sanız eğer, 14 Aralık Çarşamba günlük burç yorumlarını haberimizden okuyabilir siniz... Boğa,İkizler,Yengeç,Aslan,Başak, Terazi,Akrep,Yay,Oğlak,Kova ve Balık burçlarının analizi Şara Eylem Calp yorumuyla Haber24.com'da...

13 Aralık 2016 Salı 20:56
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14 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları! Burçlar neler söylüyor?
ŞARA EYLEM CALP / HABER24 ASTROLOJİ

14 Aralık 2016 tarihinde İkizler burcunda meydana gelecek olan Dolunay,önemli sonuçlanmaları da beraberinde getirecektir.Bu hafta İletişim,yazışma,sözleşmeler,kısa seyahatler ,yakın akrabalık ilişkileriniz açısından önemlidir.Dolunaylar yaşamımızdaki sonuçlanması ve tamamlanması adına her türlü konuyu etkiler.Dolunayın enerjisini şifalanmak ve arınmak adına değerlendirebilirsiniz.Sağlığınızla ilgili üst solunum yollarınıza,akciğerlerinize özen göstermeniz gerekir.Bu evre kötü alışkanlıklarınızdan ve bağımlılıklarınızdan kurtulabilirsiniz. 

KOÇ:Sevgili Koç,İkizler burcunda meydana gelecek olan Dolunay,3.evinizi etkiliyor olacaktır.Bu evre ,iletişiminize özen göstermenizde fayda var.Yakın akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz.Komşularınızla olan bağlarınızda bir takım iletişimsel gerginlikler oluşabilir.Kısa seyahatler için uygun bir dönemden geçiyorsunuz...

BOĞA:Sevgili Boğa,İkizler burcunda meydana gelen Dolunay,2.evinizi etkiliyor olacaktır.Maddi kaynak ve olanaklarınızla ilgili beklentilerinizi sonuca kavuşturacaksınız.Bu evre bütçe ayarlaması yapmanızda fayda var.Birden fazla iş olanağı ile karşılaşabilirsiniz...

İKİZLER:Sevgili İkizler,Burcunuzda meydana gelen Dolunay,yaşamınızın her boyutuna ışık tutuyor olacak.Gerek  özel hayatınız,gerek iş yaşantınız adına önemli kararlar alacaksınız.Belki bu dolunaydan sonra yaşamınıza yeni bir sayfa açıyor olacaksınız...

YENGEÇ:Sevgili Yengeç,İkizler burcunda meydana gelecek olan Dolunay,12.evinizi etkiliyor olacaktır.Psikolojik sorunlarınızı aydınlatıyor olacak,bilinçaltınızdaki blokajları temizleyeceksiniz.Bu evre gizli kalan konular açığa çıkacak...

ASLAN:Sevgili Aslan,İkizler burcunda meydana gelen Dolunay,11.evinizi etkiliyor olacaktır.Bu evre,sosyal paylaşımlarınız adına ,bireysel kararlar almamaya çalışmalısınız.Çevreniz tarafından ,egosal algılanabilirsiniz.Olayları tek taraflı düşünmemenizde fayda var.Yeni bir dernek, yada Oluşumların içine girebilirsiniz.

BAŞAK:Sevgili Başak,İkizler burcunda meydana gelen Dolunay ışığını 10.evinizde gösteriyor olacaktır.Bu evre üstleriniz ile olan iletişiminize özen göstermenizde fayda var.Kariyeriniz adına önemli bir evreden geçiyor olacaksınız.Terfi alabilir,yada size uygun bir işe girebilirsiniz...

TERAZİ:Sevgili Terazi,İkizler burcunda meydana gelen Dolunay,9.evinizi etkiliyor olacaktır.Bu evre,yurtdışı bağlantılı işlerinizi sonuçlandırabilir,başka bir ülkeye yerleşme kararı alabilirsiniz.Uzun seyahatler,ve kişisel gelişiminizle ilgili eğitimler gündemde olabilir...

AKREP:Sevgili Akrep,İkizler burcunda meydana gelen Dolunay 8.evinizi etkiliyor olacaktır.Bu evre Ortağınızın ,yada partnerinizin geliriyle ilgili konular gündemde olabilir.Kredi ,nafaka,vergi gibi konularda beklediğiniz sonuçlar alınabilir....

YAY:Sevgili Yay,İkizler burcunda meydana gelen Dolunay,7.evinizi etkiliyor olacaktır.Bu evre Eşiniz ile ilgili konular adına bir tamamlanma yaşayacaksınız.İlişkisi kötü giden Yay burçları,ayrılık kararı alabilir.İlişkisi güzel gidenler de evlilik kararıyla eşlerine bir sürpriz yapabilirler.

OĞLAK:Sevgili Oğlak,İkizler burcunda meydana gelen Dolunay,6.evinizi etkiliyor olacaktır.İş ve çalışma arkadaşlarınızla olan iletişiminize bi,raz daha özen göstermeniz de fayda var.Bu evre,beklediğiniz yarım kalan bir işinizi sonuçlandırabilirsiniz.İş çevrenizden destek alacaksınız.Sağlığınız adına ciddi operasyonlardan uzak durmanızda fayda var...

KOVA:Sevgili Kova,İkizler burcunda meydana gelen Dolunay,5.evinizi etkiliyor olacaktır.Aşk hayatınız adına önemli kararlar alabilirsiniz.Bu evre sevgilinizle olan iletişiminize dikkat etmelisiniz.Kötü giden ilişkinizi sonlandırabilir,yeni bir aşka yelken açabilirsiniz...

BALIK:Sevgili Balık,İkizler burcunda meydana gelen Dolunay,4.evinizi etkiliyor olacaktır.Bu evre Ailevi meseleler ön planda olabilir.Anneniz ,yada aile büyüklerinizle olan paylaşımlarınız da önemli sorumluluklar alabilirsiniz.  Geleceğiniz adına önemli kararlar vereceksiniz...
Son Güncelleme: 13.12.2016 22:10
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