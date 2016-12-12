13 aralık hangi burç! Burçlar ne diyor?





Ay-Jüpiter olumlu açısı,Bugün,çok daha olumlu bir bakış açısı içinde olacağımızı göstermektedir.Aşırı cömert,olabilirsiniz.Kilo almaya elverişli olacağımız güne uyanmaktayız.Tatlı yiyeceklere karşı düşkünlüğümüz artabilir.Ailemiz ve çevremizin desteğiniz alabilir,destek verebiliriz.Bugün,biraz daha kendi isteklerimiz ön planda olabilir..



KOÇ:Sevgili Koç,Bugün biraz daha bağımsız hareket etmek isteyeceksiniz.Kendi fikirlerinizi ön planda tutacaksınız.Bu durum partnerinizle olan iletişiminizi bozabilir.Biraz daha esnek olmanızda fayda var.Karşı tarafın istek ve düşüncelerini de önemsemelisiniz..



BOĞA:Sevgili Boğa,Özellikle,parasal konularda ,yepyeni bir evreye merhaba demektesiniz.Maddi kaynaklarınızı arttıracağınız şanslı bir gündesiniz.Musluk akarken ,birikim yapmaya çalışın.Bugün maddi kaynaklarınızı çok güzel değerlendireceksiniz.



İKİZLER:Sevgili İkizler,Partnerinizle veya eşinizle yaşamınıza dair yeni bir sayfa açabilirsiniz.Bekar İkizler burçları,ciddi ilişkilere yelken açıyor olacaklar.Biraz daha özgür duygularınızı dile getireceksiniz.Partnerinizin güzel sürpriziyle karşılaşabilirsiniz.



YENGEÇ:Sevgili Yengeç,,Duygusal açıdan ,güvensiz ve hata yapma korkusu nedeniyle sahip olduğunuz şeyleri kaybetme endişesi yaşıyorsunuz.Bu evre yalnız kalma duygunuz yoğun olabilir.İnsanlara güvenmeyi öğrenmelisiniz.Bugün çok değer verdiğiniz bir yakınınızdan destek alacaksınız.İyi değerlendirin.



ASLAN:Sevgili Aslan,Bugün sosyal ilişkileriniz adına yaşamınıza yeni bir sayfa açıyor olacaksınız.İdeallerinizin üstüne gidecek,ölçülerinize uymayan hiçbir şeyi kabul etmeyeceksiniz.Sevdiğinize karşı kırıcı olmaktan kaçınmalısınız.Tutkularınızı kontrol etmeyi öğrenmelisiniz.



BAŞAK:Sevgili Başak,Aşırı iş yoğunluğunuz nedeniyle kendinizi aşırı yoruyorsunuz.Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Bugün mini bir check up yaptırabilirsiniz.Merkür'ün aşk evinizdeki konumu renkli bir evreye uyandığınızı gösteriyor.Aşk hayatınızda kıpırtılar olabilir.



TERAZİ:Sevgili Terazi,Çok yaratıcı ve duygusal olduğunuz bir evreden geçmektesiniz.Harika bir hayal gücünüz var.Bugün sezgileriniz hat safhada yüksek olacak.Sevgilinize karşı romantik ve sempatik tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz.Tüm zorlukların üstesinden geleceğiniz bir gündesiniz.İyi değerlendirin.



AKREP:Sevgili Akrep,Bugün söylediğiniz sözlere ve kendiniz ifade edim şeklinize özen göstermenizde fayda var.Duygusal iniş çıkışlarınız olabilir.Çevreniz tarafından yanlış algılanabilir siniz..Ailenizle olan bağlarınız güçleniyor olacak.Uzun aradır görmediğiniz yakınlarınızla bir araya gelebilirsiniz.



YAY:Sevgili Yay,İlişkiniz ile ilgili yaşamınıza yeni bir sayfa açıyorsunuz.Bugün ,devam mı yoksa tamam mı diyeceğiniz ve ciddi kararlar alacağınız bir evreye giriyorsunuz.Bazen çok katı olabiliyorsunuz.Ani kararlar almadan önce ,bir

kere daha düşünmenizi öneririm....



OĞLAK:Sevgili Oğlak,Duygusal tepkilerinizi çok net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz.Bazen sevdiğiniz sizi bu sebeple yanlış anlıyor olabilir.Bugün,sevgilinizle keyifli bir zaman geçireceksiniz.Bekar Oğlak burçları ,yeni bir aşka yelken açabilirler.Dikkatleri üzerinize çekeceksiniz.Bugün sahnenin başrolü sizin olacaktır.



KOVA:Sevgili Kova,Kendi haklarınızı koruyacağınız,şimdiye kadar sizi zor durumda bırakan konuları ön planda tutacağınız bir güne uyanmaktasınız.Gerek aşk hayatınız,gerek iş hayatınızla ilgili sizi olumsuz yönde etkileyen tüm konuları masaya yatıracaksınız.Duygularınızı özgürce dile getirmektesiniz.Ufak tefek sakarlıklara karşı dikkatli olmanızda fayda var...



BALIK:Sevgili Balık,kariyerinizle ilgili konuların ön planda olacağı bir güne uyanmaktasınız.Terfi alabilir,üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz.Evinizle ilgili tadilat ve dekorasyon işleri gündemde olabilir.İşiniz gereği,farklı bir şehre tayininiz çıkabilir.Yaşamınızda maddi manevi olumlu gelişmeler meydana gelebilir.İyi değerlendirmeniz dileğiyle....



Son Güncelleme: 12.12.2016 18:58