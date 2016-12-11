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12 Aralık Pazartesi Burç Yorumları! 12 Aralık Hangi Burç?

12 Aralık pazartesi burç yorumları Haber24.com'da. Astroloji ediörümüz Şara Eylam Calp, 12 Aralık pazartesi burç yorumunda, önemle şu konuların altınızı çiziyor : "Ay-Mars gergin açısı,bugün bizi biraz daha sabırsız yapabilir.Sahip olduğunuz fazla enerjiyi,spor yaparak atmalısınız.Haklarınızı ararken,agresif tutumlardan ,uzak durmanızda fayda var.Sahip olduğunuz enerjiyi olumlu yönde değerlendirmelisiniz.Unutmayın,Keskin sirke küpüne zarar verir" Koç, Boğa,İkizler,Yengeç,Aslan,Başak, Terazi,Akrep,Yay,Oğlak,Kova ve Balık burçlarının yorumlarını haberimizden okuyabilirsiniz.

11 Aralık 2016 Pazar 17:57
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12 Aralık Pazartesi Burç Yorumları! 12 Aralık Hangi Burç?
Ay-Mars gergin açısı,bugün bizi biraz daha sabırsız yapabilir.Sahip olduğunuz fazla enerjiyi,spor yaparak atmalısınız.Haklarınızı ararken,agresif tutumlardan ,uzak durmanızda fayda var.Sahip olduğunuz enerjiyi olumlu yönde değerlendirmelisiniz.Unutmayın,Keskin sirke küpüne zarar verir....

12 ARALIK KOÇ BURCU

KOÇ:Sevgili Koç,Bugün yakın akrabalarınız ve kardeşlerinizle bir araya geleceksiniz.Kısa seyahatler yapabilirsiniz.Yakınlarınızın sorumluluklarını üzerinize alabilirsiniz.Önemli projelere imza atabilirsiniz.Anlaşma ve sözleşmeler açısından şanslı bir gündesiniz...

12 ARALIK BOĞA BURCU

BOĞA:Sevgili Boğa,Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmelerin olumlu yönde olacağı bir güne uyanmaktasınız.Özellikle birden fazla iş imkanı yakalayabilirsiniz.Gelirinizni arttığı bir evreye girdiniz.İyi değerlendirmeniz dileğiyle...

12 ARALIKİKİZLER BURCU

İKİZLER:Sevgili İkizler,Bugün duygu ve düşüncelerinizi çok daha rahat ifade edebilirsiniz.Çevrenizin desteğini alacaksınız.Aşırı sabırsız olmamaya dikkat edin.Beklemeyi bilmelisiniz.Partnerinizle olan iletişiminize özen göstermelisiniz...

12 ARALIK YENGEÇ BURCU

YENGEÇ:Sevgili Yengeç,Bugün hayallerinizin ve isteklerinizin gerçekleşmesi için harekete geçebilirsiniz.Psikolojik olarak,kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz.Destek alacaksınız.Biraz daha iç sesinizi dinlemeye ihtiyacınız var.Sinir sisteminizi güçlendirecek,bitki çaylarını içebilirsiniz...

12 ARALIK ASLAN BURCU

ASLAN:Sevgili Aslan, Sosyal paylaşımlarınızın renklendiği ,sevdiğiniz arkadaşlarınızla bir araya geldiğiniz hareketli bir güne merhaba demektesiniz.Sosyal çevrenizce yaptığınız çalışmalar dikkat çekecektir.Önemli dernek ve kuruluşlarda ,isminizi duyurabilirsiniz...

12 ARALIK BAŞAK BURCU

BAŞAK:Sevgili Başak,Kariyerinizle ilgili ,üstlerinizin dikkatini çekeceğiniz bir güne uyanmaktasınız.Projelerinizi çok daha ön planda tutacak,ve destek alacaksınız.Toplumsal ün ve şöhret adına şanslı bir evreye girdiniz.İyi değerlendirin.

12 ARALIK TERAZİ BURCU

TERAZİ:Sevgili Terazi,Yurtdışı seyahatleri ve uzak yolculuklar adına karar alabileceğiniz bir güne merhaba demektesiniz.Bugün bol bol gezmek isteyeceksiniz.Kişisel gelişim adına eğitimler alabilirsiniz.Basın ve Medya kuruluşlarında çalışanlar için yoğun bir tempo gündemde olacaktır...

12 ARALIK AKREP BURCU

AKREP:Sevgili Akrep, Sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular gündemde olacaktır.Bugün kredi için bankaya başvuru yapabilirsiniz.Beklediğiniz bir alacağınızı temin edebilirsiniz...

12 ARALIK YAY BURCU

YAY:Sevgili Yay,Ortaklaşa işleriniz ile ilgili,yeni yapılandırmalara girebilirsiniz.Ortağınızın desteğini alabilirsiniz.Yada ortaklı bir iş kurmak isteyebilirsiniz.Eşinizle olan paylaşımlarınız adına renkli bir haftaya uyanmaktasınız.İyi değerlendirmenizde fayda var...

12 ARALIK OĞLAK BURCU

OĞLAK:Sevgili Oğlak,Gündelik hayat ve rutin işlerinizle ilgili konuların gündemde olacağı bir güne  uyandınız.İş ve çalışanlarınızla alakalı sorumluluklarınız da artış söz konusu olabilir.Bugün sağlığınıza biraz daha özen göstermenizde fayda var.
Gıdanıza dikkat etmelisiniz.Kendinizi fazla yormamaya dikkat edin...

12 ARALIK KOVA BURCU

KOVA:Sevgili Kova,Aşk hayatınız,Sevgi ihtiyacı, piyango ,sanat eğlence adına paylaşımlar içinde olacağınız renkli bir güne uyandınız.Bugün Borsa  oynayabilirsiniz.İrade gücünüz ve kararlılığınız dikkat çekecek kadar güçlenecek.Ebeveyn olan Kova burçları çocuklarıyla ilgili gelişmeler yaşayabilirler...

12 ARALIK BALIK BURCU

BALIK:Sevgili Balık,Anne ,baba ve ebeveynlerinizle olan paylaşımlarınızın güç kazandığı bir güne uyanmaktasınız.Ailenizin size ihtiyacı olabilir.Sorumluluklarınız artabilir.Bugün gayrimenkul satmak için uygun bir dönemdesiniz.Ev alım ,satım konuları gündemde olabilir...
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