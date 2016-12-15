Twitter kullanıcıları da 'canlı yayın' yapabilecek

Dünyanın en büyük mikro blog sitesi Twitter, belki de en büyük eksiği olan canlı video özelliğini Periscope uygulamasının desteği ile kapatıyor. Özelliği kullanabilmek için öncelikle Twitter uygulamnızı güncellemelisiniz. Ayrıca Periscope hesabınız ile Twitter hesabınızın bağlantılı olması gerek. Sonrası çok kolay, Twitter'a girip tweet atma tuşuna bastığınızda 'canlı yayın' seçeneğine geçerek, istediğiniz olayı canlı olarak paylaşabileceksiniz.Son gelen güncelleme ile birlikte, Twitter’daki canlı yayının izleyicileri ekrana dokunarak yayıncıya yorum yapıp kalpler gönderebilecek. Ayrıca içinde canlı video bulunan tweetler retweet edilebilecek.Periscope uygulamasının CEO'su Kayvon Beykpour konuyla ilgili: "Periscope’u geliştirmemizin sebebi insanlara canlı videoları izleyenlerle paylaşabilmelerini sağlayacak süper gücü vermek istememizdi. Bu özelliği direkt olarak Twitter'a getirmek çok önemli bir adım çünkü bu süper gücü bu yolla Twitter'ı kullanan yüz milyonlarca insana getirmiş olduk." yorumlarında bulundu.Uzun bir bekleyişin ardından sosyal medya devi Twiiter'a, Periscope desteği ile canlı yayın özelliği geldi. Bu özellik önümüzdeki günlerde tüm İOS ve Android işletim sistemlerinde başlayacak.