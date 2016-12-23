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Prisma artık sadece bir uygulama değil

Google Play Store ve Appstore tarafından yılın uygulaması olarak seçilen Prisma, artık uygulama olmaktan çıkıp sosyal medya platformu haline geliyor.

23 Aralık 2016 Cuma 14:19
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Prisma artık sadece bir uygulama değil
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Fotoğraflara başka bir boyut kazandıran popüler uygulama Prisma, son güncellemeleriyle artık sosyal medya platformu haline geldi. Google Play Store ve AppStore tarafından yılın uygulaması seçilen Prisma, yaz aylarında Instagram'la birlikte hayatımıza girmişti. 

Güncelleme ile Prisma'da profiliniz oluşturabilirsiniz

Başlangıçta sadece fotoğrafları tablolara dönüştüren uygulama daha sonra videolarda ve canlı yayınlarda da kullanılmaya başlandı. Gelen son güncelleme ile uygulamaya profil ve haber akışı bölümleri de eklenmiş oldu. Bundan böyle Prisma üzerinden sadece fotoğraf ve videoları dönüştürmekle kalmayacağız; artık onları paylaşmak için de kullanabileceğiz. Tıpkı Twitter ve Instagram'da olduğu gibi diğer profilleri takip etmekte mümkün hale geliyor. Diğer sosyal platformlara ek olarak yakınımızda konumlanan ve yeni fotoğraf ekleyen insanları da görebileceğiz. Bu özellikleri barındıran yeni güncelleme İOS ve Anroid için kullanıma sunuldu. 2016 yılının en fazla beğenilen uygulaması Prisma’yı bir sosyal mecra olarak kullanmak isteyenlerin yapması gereken tek şey uygulamalarını güncellemek olacak.
Son Güncelleme: 23.12.2016 14:22
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