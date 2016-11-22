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Instagram'da Canlı Yayın Dönemi Başlıyor

Instagram, tıpkı Periscope ve Facebook gibi canlı yayın akışlarını ekranlara yansıtmaya başlıyor. İşte Instagram'ın yeni canlı yayın özelliğiyle ilgili bilmeniz gerekenler...

22 Kasım 2016 Salı 11:47
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Instagram'da Canlı Yayın Dönemi Başlıyor
Instagram, geçtiğimiz günlerde tıpkı Facebook Live ve Periscope gibi canlı yayın özelliğini devreye alacağını açıklamıştı. Uygulamanın yöneticileri yaptığı açıklamayla, Instagram’ın Stories (Hikayeler) özelliğine canlı video özelliğini eklediğini duyurdu. Instagram Stories’de tek buton ile canlı yayına geçebilir ve tüm takipçilerinizin stories alanında “live” görünerek onların sizi izlemesini sağlayabilirsiniz. Paylaşımınız bittiği anda bu yayın uygulamadan tamamen siliniyor. Yeni özellik, aynı Stories’te video yayınlar gibi, kullanıcının video kayıt yapmasına imkan tanıyor ancak yayın canlı yapılıyor. Videonun üzerinde küçük bir “Live/Canlı” ifadesi yer alıyor.

CANLI YAYIN DÖNEMİ
Yeni özellik, aynı Stories’te video yayınlar gibi, kullanıcının video kayıt yapmasına imkan tanıyor ancak yayın canlı yapılıyor.

SİLENEBİLEN FOTOĞRAF MESAJI
Intagram ayrıca, Direct Mesaj üzerinden silinebilen fotoğrafları da hayata geçirdi. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, onları takip eden diğer kullanıcılara dilediği zaman silinebilen fotoğraflar gönderebilecek. Eğer fotoğrafı alan kişi ekran görüntüsü almaya kalkarsa, fotoğraf sahibine bilgi gidecek. Ayrıca kullanıcıya video gönderildiyse ve video tekrar izlenirse yine video sahibine bilgi ulaşacak.

KAÇ KİŞİNİN İZLEDİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ
Canlı yayın arayüzü Facebook ve Periscope’a oldukça benziyor. Uygulama izleyecilerin yorum yapması kalp ve emoji göndermesine izin veriyor. Aynı zamanda yayını kaç kişinin canlı izlediğini de gösteriyor.
Son Güncelleme: 22.11.2016 12:25
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