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Instagram'a yeni güncelleme

Instagram yayınladığı yeni güncellemesiyle, stalkerları ele verecek ve paylaşım hırsızlığının önüne geçecek.

28 Kasım 2016 Pazartesi 10:30
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Instagram'a yeni güncelleme
Instagram, artık mesajların ekran görüntüsünü kaydedenleri anında karşı tarafa bildirim olarak iletiyor. Bu demek oluyor ki, ekran görüntüsü alarak başkalarının fotoğraflarını paylaşanlar bir nevi ifşa edilecek. Bu özellik ile beraber paylaşım hırsızlığı önlenebilecek, takipçi sayısı binlerce hatta milyonlarca olan sayfalar için ekstra zaman harcama ve karmaşa anlamına gelecek. LOG'da yer alan habere göre şimdi yeni bir güncelleme ile özel mesajlar için geliştirilen bu yeni bildirim, kaybolan mesajların ekran görüntüsünü alanları haber veriyor. 

Normal mesajların görüntüsünü alanlar için ise herhangi bir bildirim gönderilmiyor.

Instagram geçen günlerde ise canlı yayın uygulamasını koyarak hikaye özelliğini getirdi.Bu özellikle birlikte artık Instagram'a da 24 saat sonra silinecek paylaşımlar yüklemek mümkün.



 
Son Güncelleme: 28.11.2016 11:09
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