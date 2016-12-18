GÖKTÜRK-2 dünyayı 21 bin 387 kez turladı!

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu GÖKTÜRK-2, yörüngesindeki 4. yılını tamamladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, GÖKTÜRK-2 uydusunun yörüngesinde 21 bin 387 tur attığını ve tüm dünyadan toplam 23 milyon 800 bin kilometrelik alan görüntülendiğini bildirdi.

Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Aralık 2012'de Çin’den LM-2D roketiyle fırlatılarak yörüngesine yerleştirilen GÖKTÜRK-2 uydusunun geçen 4 yılda başarıyla görev yaptığını söyledi.

Uydunun devreye alma faaliyetleri ve yörünge testlerinin ardından Hava Kuvvetleri Keşif Uydu Komutanlığına devredildiğini ifade eden Özlü, GÖKTÜRK-2'nin işletme ve görüntü dağıtım faaliyetlerinin Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Özlü, uydu ve yer istasyonu bakım faaliyetlerinin ise Türki̇ye Bi̇li̇msel ve Teknoloji̇k Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından yürütüldüğünü belirtti.

İSTİHBARAT DA KULLANIYOR!



Özlü, GÖKTÜRK-2'nin faaliyetlerine ilişkin, "GÖKTÜRK-2 uydusu 4 yıl boyunca yörüngesinde 21 bin 387 tur atmış ve tüm dünyadan toplam 23 milyon 800 bin kilometrekarelik alan görüntülemiştir. Görüntüler tüm kamu kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Görüntüler afet izleme, şehir planlama, tarım alanları izleme, orman yangınları ve istihbarat alanlarında kamu kuruluşları tarafından kullanılmaktadır" dedi.

GENEL KURMAY DAHİL BİRÇOK KURUM KULLANIYOR!

Yüksek yerlilik oranı ile üretilen 2,5 metre çözünürlüklü GÖKTÜRK-2 uydusu, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK Başkanlığı ve TÜBİTAK UZAY-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) İş Ortaklığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında üretildi.

GÖKTÜRK-2 Projesi ile öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve özelinde Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri üretimine yönelik uydu görüntülerinin elde edilmesi amaçlandı. Bunun yanında diğer kamu kurum/kuruluşları ile üniversite ve araştırma kurumlarının uydu görüntüsü isteklerinin karşılanması hedeflendi.

Uydu, geçen sürede savunma, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık alanlarında önemli ihtiyaçlara cevap verdi.

GÖKTÜRK-2, dünyanın her yerinden görüntü alma ve iletişim konisi içinde aktarma kabiliyetine sahip bulunuyor.

DÜNYAYI 98 DAKİKADA TURLUYOR!



Yer yüzeyinden yaklaşık 685 kilometre yükseklikteki güneş uyumlu yörüngeye yerleştirilen GÖKTÜRK-2, dünya etrafındaki bir turunu yaklaşık 98 dakikada tamamlıyor.

DÜNYANIN HERYERİNİ YARIM METREYE KADAR İZLİYOR



Uydu teknolojilerine yatırımlarını sürdüren Türkiye, son olarak 5 Aralıkta Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden 0,5 metre çözünürlüğe kadar karşılayabilecek GÖKTÜRK-1'i uzaya fırlattı.