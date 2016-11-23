Zlatan İbrahimovic'in egosu yine zirvede: Stada adım verilsin!

İsveçli dünya yıldızı Zlatan İbrahimovic heykelinin dikileceğini öğrenmesi üzerine İsveç'in milli maçlarını oynadığı Friends Arena'nın isminin Zlatan olarak değiştirilmesi gerektiğini söylerek yine egosunu gösterdi.



Ülkesi İsveç’te 10’u üst üste olmak üzere, son 12 yılda 11’inci kez yılın futbolcusu seçilen Zlatan İbrahimovic, milli takımın maçlarını oynadığı Stockholm’deki Friends Arena önüne heykelinin dikileceğinin açıklanması üzerine kendine has üslubuyla bir değerlendirmede bulundu.



İsveç'te yayın yapan Aftonbladet’e konuşan yıldız oyuncu, "Hayattayken heykelimin dikilecek olması inanılmaz. Ben bir gün yok olacağım ama heykelim çalınmadığı sürece orada hep duracak. Tabii bu heykeli çalmak da zor. Çünkü benim dört katım büyüklüğünde olacak. Fakat bana sorarsanız, stadyuma da ismim verilmeli. Bu stada yaptığım katkıları düşünün; benim sayemde var burası ve bu nedenle adı Zlatan olmalı." dedi.



35 yaşındaki futbolcu, röportajında kendisini Napolyon’la kıyaslamayı da ihmal etmedi. İlerleyen yıllarda ABD'de forma giymeye sıcak baktığını dile getiren Ibrahimovic, “Birçok insan kariyerleri boyunca bir yerde kalır. Ama ben Napolyon gibi çok dolaştım ve ayak bastığım her yeri fethettim. Belki Napolyon’un yapamadığını yapıp Atlantik’i aşarak Birleşik Devletler’i de fethederim.” ifadelerini kullandı.



Sezon başında Manchester United'a transfer olan Zlatan Ibrahimovic'in Premier League'de şu ana kadar çıktığı 11 maçta 6 golü bulunuyor.

Son Güncelleme: 23.11.2016 16:20