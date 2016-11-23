Yuriy Vernydub: Fenerbahçe'ye zorluk çıkartacağız

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında karşılaşacağı Zorya Luhansk'ın teknik direktörü Yuriy Vernydub, bir üst tura çıkmak için hala şanslarının bulunduğunu ve Fenerbahçe karşılaşmasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Zorya Teknik Direktörü Yuriy Vernydub, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi A Grubu maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Ukraynalı teknik adam, az da olsa gruptan çıkma şanslarının olduğunu belirterek, "Zorya'nın şansı yok diyorlar ama bu böyle değil. Küçük de olsa bir şansımız var. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Fenerbahçe çok iyi bir durumda. Belki başında çok iyi değillerdi ama çok hızlı bir tempo kazandılar. Zor bir karşılaşma olacaktır. Fenerbahçe'nin karşısına sürpriz yapmak için çıkacağız" dedi.



Vernydub, sözlerine şöyle devam etti;



"Fenerbahçe, Avrupa standartlarında bir takım. Volkan Demirel efsane bir isim. Sadece kulübünde değil ülke dışında da bilinen bir oyuncu. Defanslarındaki 19 numaralı oyuncunun (Şener Özbayraklı) ismine dilim dönmüyor ama çok başarılı bir oyuncu. Forvetleri çok başarılı. Van Persie çok formda. Efsane bir futbolcu. Diğer forvetlerinin ismini unuttum, o da çok başarılı. De Souza, Mehmet Topal'da çok iyi oyuncular. Kanatlarda da Volkan Şen çok iyi. Yani iyi bir takım. Bizde hazırlıklı, bunları bilerek geldik. Elimizden geleni yapmak için buradayız. Doğru bir taktik uygulayacağız. Fenerbahçe'ye sıkıntı çıkarmak istiyoruz."



Ukraynalı oyuncu Dmytro Grechyshkin ise, Fenerbahçe'yle zor bir maç oynayacaklarını dile getirerek, Gerçekten çok sıkı bir karşılaşma olacak. Hazır olarak çıkacağız maça. Umarım başarılı oluruz. Fenerbahçe form olarak zirvede. İlginç bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe'nin çok sıkı bir taraftarı var. Onların baskısını hissedeceğiz." ifadelerini kullandı.

