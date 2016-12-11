Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Yasin Öztekin : Polisleri görünce tüylerim diken diken oldu!

Galatasaray'ın Gaziantepspor'u 3-1 yendiği maçta hattrick yapan Yasin Öztekin, "Sosyal medyada 'gol attıktan sonra polislere git' diye mesajlşatı görünce gol atmayı çok istediğini belirterek, " Bu maçta 3 gol atmak kısmet oldu. Allah'ıma şükürler olsun. Selçuk ağabey, polis arkadaşımızı sahaya çıkardığında tüylerim diken diken oldu. Çok duygulandım."dedi.

11 Aralık 2016 Pazar 22:41
48 Okunma
Yasin Öztekin : Polisleri görünce tüylerim diken diken oldu!

Galatasaray'lı futbolcu Yasin Öztekin, İstanbul'daki terör saldırılarında şehit olanlar için çok üzgün olduğunu belirtterek, olayda yakınlarını kaybedenlere sabır, şehitlere ise rahmet diledi.

Maç öncesi sosyal medyada, 'gol attıktan sonra polislere git' şeklindeki mesajların kendisini ekstra motive ettiğini söyleyen Öztekin, ", " Bu maçta 3 gol atmak kısmet oldu.  Allah'ıma şükürler olsu. Selçuk ağabey, polis arkadaşımızı sahaya çıkardığında tüylerim diken diken oldu. Çok duygulandım."dedi.

Maç öncesi ve sonrasında polislere sarılarak duygusal görüntüler oluşturan Yasin Öztekin, " Onlar benim kardeşim gibi. Gittim yanlarına  sohbet ettim onlara sarıldım. onlar bizim için canını veriyor. Güvenliğimizi sağlıyır." diye konuştu.

Futbol hayatında ilk kez "hat-trick" yaptığını söylyen Galatasaraylı futbolcu,  "İlk geldiğim sezonda tüm maçları iyi oynamadık ama sonuçta şampiyon olduk. Bugünkü maçta da  istediğimiz gibi oynayamadık. İlk yarı kötüydük ama sonuçta üç puanı aldık" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 11.12.2016 22:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amed - Gençlerbirliği maçı ertelendi!
Amed - Gençlerbirliği maçı ertelendi!
Cimbom Osmanlıyı geçemedi!
Cimbom Osmanlıyı geçemedi!
20-0 yenilen takım prim aldı!
20-0 yenilen takım prim aldı!

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle