Yasin Öztekin : Polisleri görünce tüylerim diken diken oldu!

Galatasaray'lı futbolcu Yasin Öztekin, İstanbul'daki terör saldırılarında şehit olanlar için çok üzgün olduğunu belirtterek, olayda yakınlarını kaybedenlere sabır, şehitlere ise rahmet diledi.

Maç öncesi sosyal medyada, 'gol attıktan sonra polislere git' şeklindeki mesajların kendisini ekstra motive ettiğini söyleyen Öztekin, ", " Bu maçta 3 gol atmak kısmet oldu. Allah'ıma şükürler olsu. Selçuk ağabey, polis arkadaşımızı sahaya çıkardığında tüylerim diken diken oldu. Çok duygulandım."dedi.

Maç öncesi ve sonrasında polislere sarılarak duygusal görüntüler oluşturan Yasin Öztekin, " Onlar benim kardeşim gibi. Gittim yanlarına sohbet ettim onlara sarıldım. onlar bizim için canını veriyor. Güvenliğimizi sağlıyır." diye konuştu.

Futbol hayatında ilk kez "hat-trick" yaptığını söylyen Galatasaraylı futbolcu, "İlk geldiğim sezonda tüm maçları iyi oynamadık ama sonuçta şampiyon olduk. Bugünkü maçta da istediğimiz gibi oynayamadık. İlk yarı kötüydük ama sonuçta üç puanı aldık" ifadelerini kullandı.