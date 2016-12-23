Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta belli oldu! o isim kadroda yok!

Türkiye'nin gözü kulağı Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçında olacak. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda, bu sezon kötü günler geçiren Trabzon Fenerbahçe'yi puansız göndermenin planlarını yapıyor. Gençlerbirliği galibiyeti ile tekrar moral bulan Fenerbahçe ise rakibini kendi evinde devirmek amacında.Sarı Lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Van Persie'nin kadroda olmaması bekleniyor. 26 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00’da Lig tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın Avni Aker Stadyumu'nda oynanacak son derbi olması bu karşılaşmanın tarihe geçmesine olanak sağlıyor. Zorlu mücadelede hakem Ali Palabıyık görev yapacak. Ligde 28 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe puan kaybını aklına getirmek bile istemezken, ligde geriye kalan haftalarda 18 puan toplayıp 12. basamakta yer alan Trabzonspor hem 3 puan alıp puanını yükseltmek, hemde Avni Aker'deki son maçtan galip ayrılma peşinde. İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler.



TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇ'ININ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de 26 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu sabah saat 10.00’da yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kızılcabölükspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular katılmadı. Antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi







Fenerbahçe, ligin 15. haftasında Gençlerbirliği galibiyeti ile moral bulurken hafta içi kupa mücadelesin Menemen Belediyespor'u 1-0 geçerek gözünü lige çevirdi. Rakibini deplasmanda yenip çıkışını sürdürmek isteyen Kanarya, hazırlıklarına sabah yapılan antremanla devam etti. Samandıra tesislerinde yapılan antreman, teknik direktör Advocat önderliğinde yapıldı. İlk bölümde 5'e 2 top kapmayla başlayan antreman taktik ve çift kale maçla son buldu. Sakatlığı devam eden Van Persie antremana katılmadı.





MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor'un kalede Onur Kıvrak, Savunmada Uğur Demirok, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Serge Akakpo, orta sahada Okay Yokuşlu, Mehmet Ekici, Ogenyi Onazi, Yusuf Erdoğan, Matus Bero, ileride tek forvet Dame N'Doye ilk 11 ile çıkması bekleniyor.



Fenerbahçe'nin ise karşılaşmaya Kalede Volkan Demirel, savunmada Martin Skrtel, Simon Kjae, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, orta alanda Mehmet Topal, Volkan Şen, Josef De Souza, Alper Potuk, Jeremain Lens, ileride ise tek forvet Moussa Sow 11 ile çıkması bekleniyor.



TRABZON İL GÜVENLİK KURULU'NDAN AÇIKLAMA



Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Trabzon İl Güvenlik Kurulu kararı ile Fenerbahçe taraftarının maça alınmayacağı açıklandı. ​Dev maçı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yıldız ve Serkan Olguncan yapacak.



AVNİ AKER STADYUMU'NDA SON RANDEVU



Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan yeni stadında maçlarını oynamaya hazırlanan bordo-mavili takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda etmek için gün sayıyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 42 yıllık rekabette Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son maç pazartesi günü oynanacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 48 kez karşı karşıya geldi. Türkiye Kupası çeyrek finalinde 13 Şubat 1974 tarihinde yapılan maçla başlayan rekabette tarihi statta oynanan 43'ü lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 48 müsabakada Trabzonspor 20, Fenerbahçe 16 galibiyet aldı, taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor 55, Fenerbahçe 50 gol attı.





LİG MAÇLARI



Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki 43 lig maçında ise her iki ekip de 16 galibiyet aldı, 11 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Lig maçlarında bordo-mavililer evinde 47, sarı-lacivertliler deplasmanda 49 gol kaydetti. Bu stattaki son 6 lig maçından 4'ünü kaydeden, 2'sinde berabere kalan bordo-mavili ekip, Fenerbahçe'yi evinde en son 2010-2011 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup etti.



HÜSEYİN AVNİ AKER



1951 yılında Trabzon Şehir Stadı olarak hizmete açılan stadyuma daha sonra, beden eğitimi öğretmenliğinin yanı sıra, o zamanki adıyla Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde asbaşkan olarak görev yapan, Trabzon sporuna katkılarıyla bilinen Hüseyin Avni Aker'in adı verildi. Çeşitli dönemlerde yenileme çalışmaları yapılan, kapasitesi artırılan, bordo-mavili takımın geçmişteki büyük başarılarına tanıklık eden ve artık vedaya hazırlanan stadın son koltuk sayısı 24 bin 169 olarak kayıtlarda yer alıyor.

