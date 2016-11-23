Tarihe geçen maç: Borussia Dortmund 8- 4 Legia Varşova

Dün akşam şampiyonlar ligi gruplarında oynanan 5. maçlarda Borussia Dortmund, Legia Varşova karşılaşmasında sağanak gol yağmuru vardı. Tam 12 gol olan karşılaşma bir şampiyonlar ligi maçında en çok gol atılan karşılaşma oldu ve tarihe geçti.



Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, evinde ağırladığı Legia Varşova'yı 8-4 mağlup etti. Karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan en gollü maç olmasıyla tarihe geçti.



Şampiyonlar Ligi F Grubu mücadelesinde Borussia Dortmund ile Legia Varşova karşı karşıya geldi.



Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede ilk gol 10. dakikada Legia Varşova'lı oyuncu Aleksandar Prijovic'ten geldi.



17. ve 18. dakikalarda Shinji Kagawa attığı iki golle Dortmund'u 2-1 öne geçirdi. Bu iki golün asisti de Dembele'den geldi.



20. dakikada milli futbolcumuz Nuri Şahin skoru 3-1 yaptı.



24'te bir kez daha sahne alan Aleksandar Prijovic, kendisinin ve takımı Legia Varşova'nın ikinci golünü kaydetti. Bu golden 5 dakika sonra Dembele farkı yeniden 2'ye çıkardı.



32'de Marco Reus, skoru 5-2'ye getirdi. İlk yarı Borussia Dortmund'un 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya da aynı iştahla başlayan Dortmund, 52. dakikada Marco Reus'un ikinci golüyle 6-2 öne geçti. Varşova'lı Kucharczyk, 57. dakikada skoru 6-3 yaptı.



Karşılaşmanın son 10 dakikasında üç gol vardı. 81'de Passlack, skoru 7-3'e, 83'te Nemanja Nikolic 7-4'e getirdi.



Son dakikalarda bir kez daha sahne alan Marco Reus, attığı golle hem hat-trick yaptı hem de karşılaşmanın skorunu tayin etti.



Borussia Dortmund, evinde Legia Varşova'yı 8-4 mağlup etti. Mücadele Şampiyonlar Ligi'nin en gollü maçı olmasıyla tarihe geçti.



Son Güncelleme: 23.11.2016 16:19