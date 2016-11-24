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Stoch, Fenerbahçe'deki geleceğini değerlendirdi

Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Miroslav Stoch, bu akşam oynanan UEFA Avrupa Ligi 5. hafa mücadelesinde Zorya'ya karşı güzel bir gol attı ve Dick Advocaat'tan övgüleri topladı. Stoch maçtan sonra Fenerbahçe'deki geleceğini değerlendirdi.

24 Kasım 2016 Perşembe 22:09
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Stoch, Fenerbahçe'deki geleceğini değerlendirdi
Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Miroslav Stoch, bu akşam oynanan UEFA Avrupa Ligi 5. hafa mücadelesinde Zorya'ya karşı güzel bir gol attı ve Dick Advocaat'tan övgüleri topladı. Stoch maçtan sonra Fenerbahçe'deki geleceğini değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Zorya galibiyetinde attığı golle hem kilidi açan hem de 3 puanda büyük pay sahibi olan Miroslav Stoch karşılaşmayı değerlendirdi. 

Slovak oyuncunun açıklamaları şu şekilde: 

"Şut atmamı istedi"

Teknik direktörümüz sadece benden şut atmamı söyledi. İyi bir şutum var. Fırsat bazen buluyorsun bazen olmuyor. Biraz fırsat bulabilirsem hemen şut çekmeyi deniyorum. Zorya'yla daha önce de oynamıştık. Onalrı tanıyoruz ama gerçekten onlara karşı oynamak kolay değil. Hızlı oynuyorlar, güçlüler... İlk yarı zorlandık ama ikinci yarı çok daha iyiydik. Bence hala turu geçmedik. Bu futbol... Şimdi lige konsantre olmalıyız. 

"Kalıp kalmayacağımı bilmiyorum"

Takımda kalıp kalmayacağımı gerçekten bilmiyorum. Bu benim için gerçekten zor bir dönem.  Daha önce de böyle bir dönem yaşamıştım. Hep bana verilecek şansı bekledim. Çalışmaya devam ettim. Artık bu tür durumlarla başa çıkabiliyorum. Bugün de 45 dakika şans buldum. Bunun için de çok mutluyum. Geleceğin nasıl olacağını göreceğiz. 
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