Şike'de kumpas'ın altından da FETÖ çıktı

Futbolda şike kumpası iddianamesi tamamlandı. İddianame Başsavcılığa sunuldu. 1 numaralı şüpheli Fetullah Gülen. Aralarında dönemin emniyet müdürlerinin de bulunduğu şüpheli sayısı 108.



Futbolda şike soruşturması ve dava sürecinde kumpas iddialarına yönelik olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Fuzuli Aydoğdu'nun hazırladığı iddianame onay için Başsavcılığa gönderildi.





Son Güncelleme: 02.12.2016 14:24