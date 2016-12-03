Şifresiz idman tv Fenerbahçe Beşiktaş maçını izle

Fenerbahçe Beşiktaş derbisini lig tv canlı olarak veriyor. Ancak bu önemli maçı şifresiz olarak izleyebilmeniz mümkün. Lig tv izlemek için abone olmanız gerekmekte. Ancak bazı yurt dışı kanallari Fenerbahçe Beşiktaş derbisini yayınlıyor. Bunlar en öne çıkanı ise idman tv



28 puanla ikinci sırada bulunan Beşiktaş, 24 puanla üçüncü durumda olan Fenerbahçe'yi kendi evinde ağırlıyor. Her iki takım içinde hayati önem taşıyan bu maçı Lig Tv naklen yayınlıyor. Şifreli olarak yayınlanacak maçı, bazı yurt dışı kanallaerı ise şifresiz olarak izleyenlerine aktarıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçını idman tv şifresiz olarak yayınlayacak.



Azerbaycan'ın spor kanalı olan İdman tv Fenerbahçe Beşiktaş maçını şifresiz olarak yayınlamanın yanısıra Spor Toto Süper Lig'in bazı önemli maçlarını da ekranlarına getiriyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Periscope Facebook'ta aratarak linkleri bulabilirisiniz...



İDMAN TV CANLI VERİYOR



Peki İdman Tv'yi nasıl izleriz.... Onuda aşağıda ayrıntılarda bulacaksınız...



İdman tv Fenerbahçe Beşiktaş maçını izlemek için şunları yapmanız gerekiyor.



ŞİFRESİZ İDMAN TV FREKANSLARI:



Uydu: Azerspace 1 46°E Frekans: (MPEG-2) f = 11175 MHz Polarization- H YATAY Symbol rate – 27500 FEC - 5/6



İDMAN TV BİSS ŞİFRESİ Biss ID: 1FFF (eğer 6 haneli ise biss ID 001FFF olarak girilmelidir.) Biss TP: 11169/20400 (H) Key Değeri: 1234560065432100 (eğer 14 hane varsa key değeri 12345600654321, 12 hane varsa key değeri 123456654321 olmalıdır.)



Biss ID: 0x1FFF (eğer 6 haneli ise biss ID 0x001FFF olarak girilmelidir.) Biss TP: 10965/12800 (H) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.) Key Değeri: 3453450034534500 (eğer 14 hane varsa key değeri 34534500345345, 12 hane varsa key değeri 345345345345 olmalıdır.)



Fenerbahçe Beşiktaş şifresiz izlemek için yukarıdaki ayarları yapmanız durumunda maçları şifresiz olarak izleyebilirsiniz... Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarının nefeslerini tutarak beklediği maç bugün saat 19:00'da başlayacak, Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanacak...



Beşiktaş taraftarlarının da izleyeceği maç için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Maç saatinde trafik bölgede kontrollü olarak sağlanacak...

Son Güncelleme: 04.12.2016 02:30