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Şifresiz Beşiktaş Benfica izle Portekiz Kanalı Sport TV1 Ücretsiz Yayınlıyor

Şifresiz Beşiktaş Benfica maçını izle. Portekiz TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak mücadele Sport TV1 yayınlıyor. Sport TV1 ücretsiz olarak yayınladığı Beşiktaş Benfica maçını izle. Beşiktaş Benfica maçı kanalı.

23 Kasım 2016 Çarşamba 19:49
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Şifresiz Beşiktaş Benfica izle Portekiz Kanalı Sport TV1 Ücretsiz Yayınlıyor
Şifresiz Beşiktaş Benfica maçını izle. Portekiz TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak mücadele Sport TV1 yayınlıyor. Sport TV1 ücretsiz olarak yayınladığı Beşiktaş Benfica maçını izle. Beşiktaş Benfica maçı kanalı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 11 maçta topladığı 27 puanla Medipol Başakşehir'in ardından ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puanla Napoli ve Benfica'nın ardından 3. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden Kara Kartal bu akşam kendi sahasında Benfica önüne mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Beşiktaş bu akşam 3 puan alması halinde son karşılaşma olan Dinamo Kiev deplasmanında alınacak bir puanla şampiyonlar liginde adını bir üst tura yazdırabilecek. Bu önemli karşılaşma hakkında açıklamalarda bulunan Poertekizli yıldız Quresma da galibiyetin şifresini verdi. Benfica'ya karşı oynamaktan keyif aldığı belirten Q7, kendi oyunlarını oynayarak ve sakin kalarak bu akşam 3 puanla ayrılacak olan tarafın kendileri olacağını söyledi.

Beşiktaş - Benfica karşılaşması muhtemel 11'leri

Beşiktaş: Fabri - Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Beck - Atiba Hutchinson, Gökhan İnler - Quaresma, Oğuzhan, Adriano - Aboubakar

Benfica: Ederson - Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu - Salvio, Samaris, Pizzi, Cervi - Mitroglou, Guades

Beşiktaş -Benfica Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında evinde Benfca'yı konuk ediyor. Bu önemli karşılaşma saat 20:45'te Tivibispor ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Benfica bu sezon çıktığı 16 karşılaşmadan sadece 1 yenilgi aldı. Portekiz Ligi'nin 10. haftası geride kalırken Benfica namağlup olarak liderlik koltuğunda otururken, şampiyonlar liginde de 4 maçta topladığı 7 puanla averajla ikinci sırada bulunuyor. Bu akşam Benfica olası bir Beşiktaş galibiyeti ile bir üst turu garantileyecek.

Şenol Güneş bu akşam oynanacak olan karşılaşmayı düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Diğer takımlara göre Şampiyonlar Liginde daha tecrübesiz olduklarını kaydeden tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, defansta ve sol kanatta eksikliklerimiz var bu akşam oyun formatında değişikliğe gideceğiz dedi.

Beşiktaş Benfica Maçını Şifresiz Yayınlayacak Yabancı Kanallar Listesi



Tivibu Spor 2 , Arena Sport 3 (serbia) Arena Sport 3 HD (cro) beIN MAX 7 (españa) beIN Sports France 3 / HD BT Sport Extra 2 *RED Button COSMOTE Sport 1 HD (OTE) Digi Sport 5 (svk) Dolce Sport 2 / HD Futbol 1 (ukraine) / HD Idman TV MATCH! Futbol 2 / HD Ring.bg / HD (bTV Sports) Sky Sport 4 (germany) / HD Sport 2 (hungary) Sport TV1 (portugal) / HD SportKlub 1 (slovenia) SuperSport 5 za / HD SuperSport MaXimo 1 TV3 Sport 1 (den) / HD Viasat Football Sweden / HD Viasat Sport Baltic Viasat Sport Norway / HD
Beşiktaş Benfica izle Facebook Canlı Yayın Periscope Ekranlarında
Beşiktaş Benfica izle Facebook Canlı Yayın Periscope Ekranlarında
Beşiktaş Benfica Maçını Canlı izle Justin TV Maç Yayını
Beşiktaş Benfica Maçını Canlı izle Justin TV Maç Yayını
İdman TV Frekansları 2016-2017 Şifresiz İdman TV Uydu Frekansı
İdman TV Frekansları 2016-2017 Şifresiz İdman TV Uydu Frekansı
Son Güncelleme: 23.11.2016 20:12
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