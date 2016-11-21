Selçuk İnan Kadro Dışı bırakıldı? Galatasaray Faturayı Selçuk'a kesti

Galatasaray'da Selçuk İnan kadro dışı bırakıldı. Son dönemde formsuzluğuyla eleştirilen Selçuk İnan'ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Galatasaray yönetimi şu anda Selçuk İnan'ı kadro dışı bıraktığı açıkladı.



Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe ve Galatasaray maçı sonrasında fatura Selçuk İnan'a kesildi. Sabah saatlerinde idmana çıkmayan Selçuk İnan'a büyük ceza. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları şu anda toplantı halinde. Hakan Balta ve Selçuk İnan'a karşı, Sneijder ve Podolski kadroda birbirlerini oynatmak istemedikleri için araları bozuk olduğu söyledi.



SELÇUK OYNAMADI GALATASARAY ŞUT ÇEKEMEDİ!



Galatasaray'da Selçuk İnan, dün oynamadı ve Galatasaray tek şut bile çekemedi. Ne kadar önemli olduğunu gösterse de sabah idmana çıkmaması nedeniyle büyük ses getirdi. Dün oynamak mı istemedi yoksa Selçuk İnan hastalığı nedeniyle mi oynamadı bekleyip göreceğiz. Ayrıca bu toplantı sonrasında Galatasaray teknik direktör konusunda da bir karar vereceği söyleniyor.



Ayrıca Galatasaray dün geceki fatura Selçuk İnan'a çıkması taraftarı kızdırdı ve şu anda taraftar olay yerine gidiyor.