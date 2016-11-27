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Rizespor Fenerbahçe maçını canlı izle- lig tv justin izle!

Rizespor Fenerbahçe maçını lig tv şifresiz olarak izlemem mümkün... Rizespor-Fenerbahçe arasında bugün saat 19:00'da kritik bir maç olacak. Bu maçı lig tv ve justin aracılığıyla izleyebilirsiniz... Rizespor Fenerbahçe şifresiz lig tv-justin tv nasıl izlenir?

27 Kasım 2016 Pazar 15:29
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Rizespor Fenerbahçe maçını canlı izle- lig tv justin izle!
Rizespor Fenerbahçe maçını lig tv şifresiz olarak izlemem mümkün...  Rizespor-Fenerbahçe arasında bugün saat 19:00'da kritik bir maç olacak. Bu maçı lig tv ve justin aracılığıyla izleyebilirsiniz... Rizespor Fenerbahçe şifresiz lig tv-justin tv nasıl izlenir?

Fenerbahçe bugün saat 19:00'de zorlu Rize deplasmanına çıkıyor. 21 puanda ve dördüncü sırada bulunan Fenerbahçe,  10 puanla 16.sırada bulunan Rizespor karşısında 3 puan hesapları yapıyor... Galatasaray'ın Bursapor'u yenmesinin ardından ezeli rakibinin 2 puan gerisine düşen Fenerbahçe bu maça mutlak 3 puanla çıkacak. Rizespor ise ligin alt sıralarından kurtulup Fenerbahçe galibiyetiyle moral bulmak istiyor.

Çaykur Didi Stadyumunda bu akşam saat 19:00'da başlayan maç öncesi her ikş takımda bir haftadır farklı senaryolar üretiyor. Ligin zirvesini ve düşme potasını ilgilendirren bu maçta 15 bin 300 kişilik stadyumda Fenerbahçe taraftarlarına da yer ayrıldı.

Rizespor Fenerbahçe maçını Lig Tv, Lig Tv 3D ve Lig Tv 4 K kanalları canlı olarak verecek. İnternernetten lig tv izleyebilmenin ise 2 yolu var... Bunlardan birisi ücretli olan digitürk play internet sitesinden maçı izlemek... Diğeri ise justin tv üzerinden illegal olarak izleyebilirsiniz...İnternet üzerinden illlegal maç izlemek ülkemizde suç unsuru...

RİZESPOR MUTLAK 3 PUANIN PEŞİNDE!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında bugün saat 19:00'da sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Çaykur Rizespor maça iddialı olarak çıkacak. Maç öncesinde basına açıkamalarda bulunan  Çaykur Rizespor  basın sözcüsü Saffet Mete, rakiplerinin gücünü bildiklerini ancak çekinmediklerini ve mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacaklarını ifade etti...

EMENİKE YOK!

Fenerbahçe'de ülkesine Nijerya'ya giden Emenike yer alıyor.

AZİZ YILDIRIM VE KAFİLE ÖNCE TRABZON'A İNDİ!

Fenerbahçe kafilesi Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım başkanlığında havayolu ile önce Trabzon'a indiş. Burada otelde konaklayan ekip daha sonra karayolu ile Rize'ye geçti...

 

Son Güncelleme: 28.11.2016 07:53
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