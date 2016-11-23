Rıdvan Dilmen: Bana da yakışır federasyon başkanlığı

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından olan Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Katıldığı bir programda 2019 başkanlık seçimlerinde adayı olacağını söyleyen Dilmen, bana da yakışır federasyon başkanlığı dedi.



Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Levent Özçelik'in sunduğu Futbolun Zirvesi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, 2019'da TFF Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı.



Dilmen'in açıklamaları şöyle:



Rıdvan Dilmen, “1962 Nazilli doğumluyum. Benim Adım Rıdvan, soyadım Dilmen. Ben tırnaklarımla çalışa çalışa Fenerbahçe ve Milli Takım’da top oynadım. Tırnaklarımla çalışa çalışa Türkiye’nin gelmiş geçmiş 1 numaralı yorumcusu oldum. Futbolda yeni bir moda yarattım. Hatalarım olur. Ben öyle biri gitsin ben geleyim, bu işlerde hiç olmadım. Futbol Federasyonu’nda görev almaya niyetim de yok.



''İSTESEYDİM FEDERASYONDA GÖREV ALIRDIM''



Ben isteseydim Futbol Federasyonu’nda görev alırdım. 3 sene önce de alırdım, 5 sene önce de alırdım. Ben çok normal, düz ve mutlu şekilde yaşamaya çalışan bir insanım. Yıllarca birilerini bir yere getirmek için kumpaslar kurdular, dümen yaptılar, algı operasyonları yaptılar, hâlâ yapıyorlar da. Bizim o işlere kafamız çalışmaz. Onlar da zannediyorlar ki biz bunları düşünebiliriz. Böyle bir yeteneğimiz yoktur bizim.



Benim Türkiye Futbol Federasyonu’ndan hiçbir beklentim yok. Buradan söyleyeyim de bu algıyı bir kapatsınlar. Ben Futbol Federasyonu’nun herhangi bir yerinde yönetici, ikinci başkan, as başkan, yönetim kurulu, alt yapılar, üst yapılar… İsteseydim, ben bunu hak ediyorum. Ben Türkiye’de futbolu en iyi bilen adamlardan bir tanesiyim. Allahıma şükürler olsun alnımız da ak dolaşan bir insanız. Bunu da hak ediyorum. Futbol kariyerim iyidir, futbol bilgim iyidir. Ama ben hiç düşünmedim.



''HAYATIMDA İLK DEFA SÖYLÜYORUM''



Federasyon başkanlığı ile ilgili de keşke aramızdan birisi olsa 2019 seçimlerinde sağlığım yeterli olursa evet Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı –hayatımda ilk defa söylüyorum- olmak isterim. Yıldırım Bey’in başkanlık süreci bittiği zaman, konjonktür doğruysa, Allah sağlık verdiyse… Belki düşünürüm. Yakışır mı? Bana da yakışır federasyon başkanlığı… Milli Takım Koordinatörlüğü. O da yakışır…” dedi.

Son Güncelleme: 23.11.2016 16:18