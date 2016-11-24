PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı!

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Spor Toto Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. Bu karşılaşmada Fenerbahçe taraftarlarına çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle cezalar verildi.



PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe'ye 50 bin TL, Galatasaray'a ise 29 bin TL para cezası geldi.



Öte yandan Ülker Stadı'nda; Migros Kale Arkası Üst Tribün A,B.C,D,E,F, Migros Kale Arkası Alt Tribün I,J,K,L,M,N, Okul Açık Kale Arkası Üst Tribün A,B.C,D,E,F,G,H Okul Açık Kale Arkası Alt Tribün I,J,K,L,M,N,O,P Fenerium Üst Tribün B,C, Maraton Üst Tribün B,C,D bloklara giriş yapanlara da bloke geldi.



Fenerbahçe'de Galatasaray derbisini bu bloklarda izleyen taraftarlar takımlarının Beşiktaş ile yapacağı mücadeleyi tribünden takip edemeyecekler.