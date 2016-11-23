Konyaspor zorlu Shaktar Donetsk virajında!

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için mutlaka 3 puan alması gereken Konyaspor, Shaktar Donetsk deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlikle grupta son sırada yer alan Konyaspor bugün puan kaybettiği takdirde bütün umutları bitecek.



Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez bu sezon Uefa Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Yeşil-beyazlı takım gruptaki 5. maçında 1-0'ın rövanşında Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de son iki maçını kazanan Atiker Konyaspor rakibini yenerek Avrupa'da tarihteki ilk galibiyeti almak ve gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor. Teknik direktörlüğünü Portekizli Paulo Fonseca'nın yaptığı Shakhtar Donetsk grupta 4'te 4 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.



Konyaspor gruptan nasıl çıkar?



Kritik bir müsabakaya çıkacak olan yeşil-beyazlıların Ukrayna ekibi karşısında puan kaybetmesi durumunda bir üst tura çıkma şansı kalmayacak. Grubun diğer maçında Braga’nın deplasmanda Gent’i yenmesi halinde, Atiker Konyaspor’a Ukrayna deplasmanındaki galibiyet de yetmeyecek. Konya temsilcisinin kazanması, diğer karşılaşmanın ise berabere veya Gent’in galibiyetiyle sonuçlanması durumunda ise gruptan çıkacak ikinci ekip, son maçların ardından belli olacak. Grupta son hafta Atiker Konyaspor, Gent’i, Braga da Shakhtar Donetsk’i ağırlayacak.



Yeşil-beyazlılarda Nejc Skubic, kart cezası nedeniyle Ukrayna deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.



Shakhtar Donetsk - Atiker Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?



24 Kasım Perşembe günü Lviv Arena'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 3 canlı yayınlanacak.



İki takımın bu sezon karnesi



Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Atiker Konyaspor Uefa Avrupa Ligi'nde ise henüz galibiyet alamadı. Temsilcimiz çıktığı 4 maçta 3 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Konyaspor ile Shakhtar arasında oynanan ilk maç Ukrayna ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona ermişti.



Ukrayna Premier Lig ve Uefa Avrupa Ligi H Grubu'nda na mağlup lider durumda bulunan Shakhtar Donetsk Avrupa Ligi Play-Off'unda ise Başakşehir'i hem içerde hem de dışarda mağlup ederek gruplara kalmıştı. Ukrayna Süper Lig'inde rakiplerine fark atan Paulo Fonseca'nın öğrencileri çıktığı 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Shakhtar Donesk bu sezon ki tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda Young Boys'a karşı aldı.



Atiker Konyaspor’muhtemel 11'i



Serkan Kırıntılı, Douglas, Ali Turan, Abdülkerim Bardakçı, Selim Ay, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Rangelov ve Bajic.

Son Güncelleme: 23.11.2016 16:19