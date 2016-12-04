Kasımpaşa Galatasaray maçında Mete Kalkavan'dan skandal penaltı kararı!

Kasımpaşa Galatasaray maçının 78. dakikasında Mete Kalkavan Galatasaray aleyhine skandal denilebilecek bir karar verdi. Kasımpaşalı oyunucunun şutu, Hakan Balta'nın yüzüne çarpmasına rağmen, hakem Kalkavan penaltı verdi.

Kasımpaşa Galatasaray maçında hakem Meta Kalkavan skandal bir karara imza attı. Hakan Balta'nın ceza sahasında yüzüne çarpan topu, penaltı olarak değerlendiren hakem son yılların en onemli hakem hatalarından birine imza attı.



Muslera'nın kurtardığı penaltı atışı sonrası sosyal medyada Galatasaray'a yakın hesaplar, " İşte Allah'ın adeleti" yorumlarında bulundu.