Kara Sow'alye hattrick yaptı!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-1 mağlup etti.

8. dakikada Janster'in soldan kullandığı serbest atışta, savunmanın uzaklaştıramadığı top son olarak Ahmet İlhan Özek'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

17. dakikada Çaykur Rizespor, golü buldu. Ahmet İlhan Özek'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Oğulcan Çağlayan'ın kafa ile indirdiği topu altıpas içinde uygun durumdaki Yakoubi, kafayla dokunarak filelere gönderdi: 1-0

20. dakikada Sow'un sağdan ortasında Van Persie topu Chahechouhe'ye çıkardı. Bu futbolcu göğsüyle kontrol ettiği topa etkili vuramayınca kaleci Diallo, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

27. dakikada Fenerbahçe, beraberliği yakaladı. Mehmet Topal'ın havadan pasında savunmanın arkasında Chahechouhe, sol tarafta yerden topu Sow'a gönderdi. Bu futbolcunun altı pas içinde vuruşunda kaleci Diallo'nun müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

32. dakikada Fenerbahçe, öne geçti. Mehmet Topal'ın havadan pasında savunmanın arkasında Sow, röveşata ile meşin yuvarlağı kaleci Diallo'nun solundan filelere gönderdi: 1-2

45+3. dakikada Alper Potuk'un soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Sow, kafayla topu filelere göndererek takımının ve kendisinin üçüncü golünü kaydetti: 1-3

İlk yarı, sarı-lacivertli takımın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

58. dakikada Petrucci'nin yaklaşık 25 metre topu sürdükten sonra ceza sahası dışından yerden sert şutunda, kaleci Volkan Demirel yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

66. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Alper Potuk'un ara pasında ceza sahası içerisine giren Chahechouhe'nun, Robin Yalçın'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, yerden seken top kaleci Diallo'nun solundan filelere gitti: 1-4

72. dakikada Çaykur Rizesporlu Janster, sarı-lacivertli futbolcu Şener'e arkadan yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı karta oyuna dışına gönderildi.

81. dakikada Petrucci'nin ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Kweuke'nin, kalesini terk eden Volkan Demirel'i ceza alanı dışı sağ çaprazında geçtikten sonraki vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

85. dakikada Volkan Şen'in sağdan ceza sahası içerisine yaptığı ortada, Van Persie'nin gelişine vuruşunda kaleci Diallo topu yatarak kornere çeldi.

90. dakikada soldan ceza sahası içerisine giren İsmail'in ortasında, altı pas içerisinde Kweuke'nin yatarak vuruşunda topu kaleci Volkan Demirel ayakları ile çeldi. Kweuke, önüne düşen topu yeniden filelere göndermek istese de Neustaedter meşin yuvarlağı çizgiden çıkarmayı başardı.

90+4. dakikada konuk ekip, beşinci golünü buldu. Kazanılan serbest atışta, İsmail Köybaşı'nın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top kaleci Diallo'nun sağından filelere gitti: 1-5

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

Çaykur Rizespor: Diallo, Orhan Ovacıklı, Oboabona, Yakoubi, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın (Dk. 69 Tuszynski), Petrucci, Janster, Ahmet İlhan Özek (Dk. 66 Emrah Başsan), Oğulcan Çağlayan (Dk. 83 Saadane), Kweuke

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel (Dk. 69 Neustaedter), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 70 İsmail Köybaşı), Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Chahechouhe, Sow (Dk. 79 Volkan Şen), Van Persie

Goller: Dk. 17 Yakoubi (Çaykur Rizespor), Dk. 27, 32 ve 45+3 Sow, Dk. 66 Chahechouhe, Dk. 90+4 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 72 Janster (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Kjaer, Dk. 21 Sow, Dk. 84 Van Persie (Fenerbahçe), Dk. 45 Dhurgham İsmail, Dk. 45+2 Ahmet İlhan Özek (Çaykur Rizespor)